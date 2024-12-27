Азербайджан приостановил полеты еще в 3 города России

Крупнейшая азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила рейсы еще в три российских региона, а именно во Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Azerbaijan Airlines приостанавливает полеты еще в 3 города РФ —- Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов», — сообщила пресс-служба компании в Facebook (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Ранее также были отменены рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу.
Такое решение было принято из-за определенных рисков, которые могут возникнуть в процессе полетов после крушения самолета Embraer 190 в Казахстане. Запрет на полеты вступит в силу с 28 декабря и продолжится до окончания полного расследования инцидента, передает RT.
Самолет авиакомпании Az Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря. На борту самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Выжить удалось только 29 пассажирам.
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