Азербайджан приостановил полеты еще в 3 города России

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Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в 10 городов РФ
Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в 10 городов РФ Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Крупнейшая азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила рейсы еще в три российских региона, а именно во Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

«Azerbaijan Airlines приостанавливает полеты еще в 3 города РФ —- Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов», — сообщила пресс-служба компании в Facebook (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Ранее также были отменены рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу.

Такое решение было принято из-за определенных рисков, которые могут возникнуть в процессе полетов после крушения самолета Embraer 190 в Казахстане. Запрет на полеты вступит в силу с 28 декабря и продолжится до окончания полного расследования инцидента, передает RT.

Самолет авиакомпании Az Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря. На борту самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Выжить удалось только 29 пассажирам.  

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Крупнейшая азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила рейсы еще в три российских региона, а именно во Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.  «Azerbaijan Airlines приостанавливает полеты еще в 3 города РФ —- Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов», — сообщила пресс-служба компании в Facebook (принадлежит Meta; признана в РФ экстремистской организацией и запрещена). Ранее также были отменены рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный, Махачкалу. Такое решение было принято из-за определенных рисков, которые могут возникнуть в процессе полетов после крушения самолета Embraer 190 в Казахстане. Запрет на полеты вступит в силу с 28 декабря и продолжится до окончания полного расследования инцидента, передает RT. Самолет авиакомпании Az Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение 25 декабря. На борту самолета находились 67 человек, включая пять членов экипажа. Выжить удалось только 29 пассажирам.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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