Шохин: бизнес не испугается доллара по 105 рублей

Российский бизнес способен функционировать даже при курсе доллара в 105 рублей при условии предсказуемости курсовой политики. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«В марте 2022 года, когда и ставка повысилась, и курс подскочил, я помню, многие коллеги уже тогда говорили: ну, курс 90-100, наверное, мы переживем. Сейчас тоже 100-105 рублей стоит доллар», — отметил Шохин во время беседы с РИА «Новости». Он подчеркнул, что главное для бизнеса — это стабильность и предсказуемость валютных курсов.
Шохин уточнил, что для экономической стабильности необходимо минимизировать колебания курса в разумных пределах. По его словам, Центральный банк РФ располагает всеми необходимыми инструментами для регулирования курсовой политики, что включает не только ключевую ставку, но и другие надзорные меры. «Поэтому, я считаю, что, как не является чем-то катастрофическим инфляция в 8-9% для экономики, так и курс в районе, скажем, 100-105 рублей за доллар [также не опасен], если не будет чрезмерной волатильности в любую сторону», — подытожил глава РСПП.
В декабре 2024 года курс доллара уже достигал отметки в 107,7 рублей. Руководитель ВТБ Андрей Костин заявлял, что, несмотря на существующие экономические трудности, в том числе военные затраты и санкционные ограничения, курс доллара стабилизируется на отметке чуть выше 100 рублей.
Согласно официальному курсу валют на 28 декабря, который опубликовал Центральный банк России: доллар стоит 100,53 рублей (на один рубль и 30 копеек выше предыдущего показателя), евро стоит 105,9 рублей (выше предыдущего показателя на 2,65 рубля). Курс юаня же достиг уровня в 13,4 рублей.
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