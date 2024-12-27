27 декабря 2024

Мэрия Челябинска выкупила ДК в Ленинском районе, чтобы сохранить его для детей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети продолжат заниматься в ДК
Дети продолжат заниматься в ДК Фото:

Мэрия Челябинска выкупила ДК «Энергетик» в Ленинском районе, чтобы в нем и дальше могли заниматься дети. Как сообщает корреспондент URA.RU, эта информация была озвучена на аппаратном совещании 28 декабря.

«В конце ноября возник вопрос с тем, что собственник рассматривал различные варианты развития объекта и планировал открытие в нем сетевых магазинов. Соответственно, с вашим поручением и поручением губернатора мы начали этим вопросом заниматься. Вчера был подписан контракт на приобретение здания в муниципальную собственность», — доложил мэру Алексею Лошкину замглавы по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, во дворце работают 12 кружков и секций, в каждой занимается от 20 до 50 детей. Всего кружки посещают порядка 400 детей. В планах — восстановить во дворце показ театральных представлений.

Лошкин поручил серьезно подумать над концепцией дальнейшего использования здания дворца. Оно обладает уникально по архитектуре и имеет шикарное внутренне убранство. Необходимо, чтобы этот ДК был максимально полезен для детей.

Ранее собственник вел переговоры о размещении в здании сетевого магазина «Пятерочка». При этом части кружков и секций не нашлось бы места. В процесс вмешалась мэрия. В итоге было принято решение о том, что магазина во дворце не будет, а само здание будет выкуплено в муниципальную собственность.

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Мэрия Челябинска выкупила ДК «Энергетик» в Ленинском районе, чтобы в нем и дальше могли заниматься дети. Как сообщает корреспондент URA.RU, эта информация была озвучена на аппаратном совещании 28 декабря. «В конце ноября возник вопрос с тем, что собственник рассматривал различные варианты развития объекта и планировал открытие в нем сетевых магазинов. Соответственно, с вашим поручением и поручением губернатора мы начали этим вопросом заниматься. Вчера был подписан контракт на приобретение здания в муниципальную собственность», — доложил мэру Алексею Лошкину замглавы по социальному развитию Сергей Авдеев. По его словам, во дворце работают 12 кружков и секций, в каждой занимается от 20 до 50 детей. Всего кружки посещают порядка 400 детей. В планах — восстановить во дворце показ театральных представлений. Лошкин поручил серьезно подумать над концепцией дальнейшего использования здания дворца. Оно обладает уникально по архитектуре и имеет шикарное внутренне убранство. Необходимо, чтобы этот ДК был максимально полезен для детей. Ранее собственник вел переговоры о размещении в здании сетевого магазина «Пятерочка». При этом части кружков и секций не нашлось бы места. В процесс вмешалась мэрия. В итоге было принято решение о том, что магазина во дворце не будет, а само здание будет выкуплено в муниципальную собственность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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