Экс-замглавы курганского округа открыла строительную компанию в Екатеринбурге

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Экс-чиновница из Щучья создала строительную фирму в Екатеринбурге
Экс-чиновница из Щучья создала строительную фирму в Екатеринбурге Фото:

Бывший заместитель главы Щучанского округа (Курганская область) Ирина Евстигнеева открыла в Екатеринбурге строительную фирму «СЗ Флэт Билдинг Девелопмент». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса.

«Ирина Евстигнеева создала компанию „СЗ Флэт Билдинг Девелопмент“. Фирма ведет деятельность в области архитектуры и занимается разработкой строительных проектов. Она выступает как владелец и директор», — рассказали источники. 

Евстигнеева подтвердила информацию URA.RU и отметила, что компания входит в сеть ГК «Флэт Билдинг». Основным видом деятельности являются работы по благоустройству. У бывшей чиновницы есть большой опыт работы с архитектурными проектами. В качестве руководителя она вела пять проектов на конкурсах по комфортной городской среды. Все они были признаны победителями. Новая фирма уже участвует в торгах по разработке дизайн-проекта интерьеров и дизайн-макета фасада школы в Москве.

Евстигнеева ушла в отставку из мэрии Щучанского округа в конце февраля. После этого экс-чиновница переехала жить в Екатеринбург и устроилась работать главным юристом в ГК «Флэт Билдинг», где позже стала инженером.  

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Бывший заместитель главы Щучанского округа (Курганская область) Ирина Евстигнеева открыла в Екатеринбурге строительную фирму «СЗ Флэт Билдинг Девелопмент». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса. «Ирина Евстигнеева создала компанию „СЗ Флэт Билдинг Девелопмент“. Фирма ведет деятельность в области архитектуры и занимается разработкой строительных проектов. Она выступает как владелец и директор», — рассказали источники.  Евстигнеева подтвердила информацию URA.RU и отметила, что компания входит в сеть ГК «Флэт Билдинг». Основным видом деятельности являются работы по благоустройству. У бывшей чиновницы есть большой опыт работы с архитектурными проектами. В качестве руководителя она вела пять проектов на конкурсах по комфортной городской среды. Все они были признаны победителями. Новая фирма уже участвует в торгах по разработке дизайн-проекта интерьеров и дизайн-макета фасада школы в Москве. Евстигнеева ушла в отставку из мэрии Щучанского округа в конце февраля. После этого экс-чиновница переехала жить в Екатеринбург и устроилась работать главным юристом в ГК «Флэт Билдинг», где позже стала инженером.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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