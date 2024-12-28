Экс-замглавы курганского округа открыла строительную компанию в Екатеринбурге

Бывший заместитель главы Щучанского округа (Курганская область) Ирина Евстигнеева открыла в Екатеринбурге строительную фирму «СЗ Флэт Билдинг Девелопмент». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники из сферы бизнеса.
«Ирина Евстигнеева создала компанию „СЗ Флэт Билдинг Девелопмент“. Фирма ведет деятельность в области архитектуры и занимается разработкой строительных проектов. Она выступает как владелец и директор», — рассказали источники.
Евстигнеева подтвердила информацию URA.RU и отметила, что компания входит в сеть ГК «Флэт Билдинг». Основным видом деятельности являются работы по благоустройству. У бывшей чиновницы есть большой опыт работы с архитектурными проектами. В качестве руководителя она вела пять проектов на конкурсах по комфортной городской среды. Все они были признаны победителями. Новая фирма уже участвует в торгах по разработке дизайн-проекта интерьеров и дизайн-макета фасада школы в Москве.
Евстигнеева ушла в отставку из мэрии Щучанского округа в конце февраля. После этого экс-чиновница переехала жить в Екатеринбург и устроилась работать главным юристом в ГК «Флэт Билдинг», где позже стала инженером.
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