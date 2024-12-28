Путин извинился перед президентом Азербайджана за крушение самолета

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Путин извинился за происшествие в воздушном пространстве РФ
Путин извинился за происшествие в воздушном пространстве РФ Фото:
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В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Президент РФ Владимир Путин в разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым принес извинения за трагический инцидент в воздушном пространстве России, выразив глубокие соболезнования семьям погибших. Об этом сообщили в Кремле. Речь идет об азербайджанском рейсе, который потерпел крушение в казахстанском Актау.

«Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России», — заявили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что самолет Embraer 190 Азербайджана несколько раз заходил на посадку в Грозный. В это время город атаковали украинские дроны, а российские средства ПВО отражали атаку.

Ранее Путин уже обращался к лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву после крушения самолета Embraer 190 в Актау, выразив соболезнования по поводу случившегося. Это произошло после того, как Алиев экстренно прервал свое участие в саммите СНГ в России и вернулся в Азербайджан для реагирования на происшествие.

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Президент РФ Владимир Путин в разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым принес извинения за трагический инцидент в воздушном пространстве России, выразив глубокие соболезнования семьям погибших. Об этом сообщили в Кремле. Речь идет об азербайджанском рейсе, который потерпел крушение в казахстанском Актау. «Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России», — заявили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что самолет Embraer 190 Азербайджана несколько раз заходил на посадку в Грозный. В это время город атаковали украинские дроны, а российские средства ПВО отражали атаку. Ранее Путин уже обращался к лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву после крушения самолета Embraer 190 в Актау, выразив соболезнования по поводу случившегося. Это произошло после того, как Алиев экстренно прервал свое участие в саммите СНГ в России и вернулся в Азербайджан для реагирования на происшествие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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