В Генпрокуратуре предостерегли от поддержки многоженства в России

Генеральная прокуратура России подтвердила информацию о том, что прокуратуры Нижегородской и Свердловской областей, а также Москвы вынесли предостережения за поддержку многоженства, которое противоречит законодательству. Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.
«Подтверждаем», — сообщили ТАСС в пресс-службе федерального надзорного ведомства. Однако других подробностей по этому вопросу они не предоставили.
Представитель Генпрокуратуры выразил мнение, что спекуляции на тему многоженства не только оскорбляют женщин, но и нарушают права детей. В том числе такие идеи не соответствуют конституции и федеральному законодательству.
Совет улемов при Духовном управлении мусульман России 19 декабря дал разрешение мусульманам страны на заключение до четырех религиозных браков. Однако после публикации фетвы, разрешающей полигамию, Генеральная прокуратура России выступила с заявлением о нарушении законодательства РФ. Так, в России запрещено заключать полигамные браки в рамках официальной регистрации, передает «Царьград».
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