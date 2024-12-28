28 декабря 2024

В Швеции задумались о нехватке мест на кладбищах в случае войны с Россией

Newsday: в Швеции хотят закупить больше земли под кладбища на случай войны с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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В Швеции задумались над тем, чтобы приобрести как можно больше земли под кладбища перед потенциальным конфликтом с Россией
В Швеции задумались над тем, чтобы приобрести как можно больше земли под кладбища перед потенциальным конфликтом с Россией Фото:

В Швеции местные похоронные ассоциации задумались над приобретением достаточного количества земли на случай войны с Россией. В стране предполагают, что в таком случае им придется хоронить тысячи своих граждан. Об этом сообщают представители самих объединений. 

«Нам нужно больше земли для захоронений. <...> В больших городах ее не всегда достаточно для удовлетворения потребностей в захоронениях даже в мирное и спокойное время», — рассказала журналистам Newsday старший советник Ассоциации по захоронениям Гетеборга (Швеция) Катарина Эвенсет. По ее словам, представители ассоциаций задумываются над тем, что им придется хоронить тысячи людей в случае потенциальной войны с Россией.

Такие разговоры начали вестись в стране особенно активно после вступления Швеции в НАТО в 2024 году. Международная ситуация усугубилась после того, как в ноябре подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван. После этого предполагалось, что НАТО может начать мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря. Тогда в прорыве кабеля обвиняли Россию. В Кремле назвали это абсурдом.

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В Швеции местные похоронные ассоциации задумались над приобретением достаточного количества земли на случай войны с Россией. В стране предполагают, что в таком случае им придется хоронить тысячи своих граждан. Об этом сообщают представители самих объединений.  «Нам нужно больше земли для захоронений. <...> В больших городах ее не всегда достаточно для удовлетворения потребностей в захоронениях даже в мирное и спокойное время», — рассказала журналистам Newsday старший советник Ассоциации по захоронениям Гетеборга (Швеция) Катарина Эвенсет. По ее словам, представители ассоциаций задумываются над тем, что им придется хоронить тысячи людей в случае потенциальной войны с Россией. Такие разговоры начали вестись в стране особенно активно после вступления Швеции в НАТО в 2024 году. Международная ситуация усугубилась после того, как в ноябре подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван. После этого предполагалось, что НАТО может начать мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря. Тогда в прорыве кабеля обвиняли Россию. В Кремле назвали это абсурдом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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