В Швеции задумались о нехватке мест на кладбищах в случае войны с Россией

В Швеции местные похоронные ассоциации задумались над приобретением достаточного количества земли на случай войны с Россией. В стране предполагают, что в таком случае им придется хоронить тысячи своих граждан. Об этом сообщают представители самих объединений.
«Нам нужно больше земли для захоронений. <...> В больших городах ее не всегда достаточно для удовлетворения потребностей в захоронениях даже в мирное и спокойное время», — рассказала журналистам Newsday старший советник Ассоциации по захоронениям Гетеборга (Швеция) Катарина Эвенсет. По ее словам, представители ассоциаций задумываются над тем, что им придется хоронить тысячи людей в случае потенциальной войны с Россией.
Такие разговоры начали вестись в стране особенно активно после вступления Швеции в НАТО в 2024 году. Международная ситуация усугубилась после того, как в ноябре подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван. После этого предполагалось, что НАТО может начать мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря. Тогда в прорыве кабеля обвиняли Россию. В Кремле назвали это абсурдом.
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