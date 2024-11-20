Песков отреагировал на обвинения в сторону РФ после прорыва кабеля между Швецией и Литвой

Обвинения в сторону России, связанные с прорывом телекоммуникационного кабеля в Балтийском море между Швецией и Литвой, абсурдны, смехотворны и не имеют никаких оснований. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это достаточно абсурдно, не имея никаких оснований, во всем обвинять Россию. Второе это наверное смехотворно на фоне отсутствия какой-либо реакции на диверсионную деятельность Украины в Балтийском море. Именно Украина предпочитает заниматься актами саботажа и терроризма на дне Балтийского моря. Я имею в виду взрывы Северных потоков», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
Ранее связь между Литвой и Швецией была нарушена из-за повреждения подводного кабеля, принадлежащего литовскому оператору Telia. Повреждение было выявлено после того, как произошло прекращение связи. Предполагаемой причиной происшествия может быть некорректное использование якоря на судне. Однако глава технологического отдела Telia Андрюс Шемешкявичус подчеркнул, что одновременное повреждение двух кабелей (чуть ранее также был поврежден кабель между Финляндией и Германией) в одном и том же месте может свидетельствовать о более серьезном инциденте, чем простое случайное повреждение от якоря.
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