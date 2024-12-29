Музыкальные эксперименты и неувядающая классика: что покажут по ТВ в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь на «Первом канале» на экранах выступит певица Татьяна Куркова с песней «Матушка», Shaman (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс. На «Голубом огоньке» появятся Николай Басков, Полина Гагарина и Николай Расторгуев. НТВ покажет несколько спецвыпусков своих музыкальных программ, а трансляция классических советских фильмов начнется с 9:40 на «России 1». О том, какие ведущие представят привычные программы и какие неожиданные артисты выступят в новогоднюю ночь — в материале URA.RU.
«Новогодняя ночь на Первом»
В программе поучаствуют сразу несколько легендарных ведущих:
- диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова и бессменный ведущий "Поле чудес" Леонид Якубович;
- актриса Лариса Гузеева и актер Максим Аверин;
- журналист и ведущая "Фабрики звезд" и "Голос.Дети" Яна Чурикова и актер Валдис Пельш;
- ведущие "Мужское\Женское" Юлия Барановская и Александр Гордон;
- Актриса, сыгравшая Людмилу Сергеевну в "Папиных дочках", Нонна Гришаева и актер Александр Олешко;
- врач и ведущая "Жить здорово!" Елена Малышева и соведущий "Вечернего Урганта" Дмитрий Хрусталев;
- журналисты и теле- и радиоведущие Ирина Муромцева и Светлана Зейналова.
Впервые в программе выступят такие артисты, как Татьяна Куркова с песней «Матушка», Ксения Минаева с «Шоколадкой», Bearwolf (Валерия Василевская) «Один в поле воин» и Евгений Трофимов, автор хита «Поезда».
Также среди певцов, которые появятся в новогоднюю ночь в программе на «Первом», будут: Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс, Полина Гагарина, Дима Билан, Niletto (Данил Прытков), Zivert (Юлия Зиверт), Seville (Севиль Велиева), Мари Краймбрери (Мария Жадан), ST (Александр Степанов). Также на «Первом» выступит группа «Руки вверх».
Что покажут на других телеканалах
«Голубой огонек» на «России 1». Его ведущими станут: ведущий Андрей Малахов, ведущая программы «Вести» Мария Ситтель, певец Николай Басков, актриса, журналистка и телеведущая Татьяна Веденеева. Представлять артистов приглашен спортивный комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев. Выступать будут артисты Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Николай Расторгуев и другие.
НТВ начнет подготовку к Новому году с премьеры комедии «Папаши» с актерами Гошей Куценко и Никитой Панфиловым в 17:40. В 21:00 начнется спецвыпуск «Новогодней маски» на НТВ с участием победителей всех сезонов и финалисты юбилейного сезона. После полуночи новогодняя программа продолжится спецвыпуском «Квартирника НТВ у Маргулиса» под названием «Опять 25» — там выступят певица Лариса Долина, группа The Hatters и другие.
Телеканал РБК покажет «Виниловую ночь 2» — альтернативу «Голубого огонька» с иностранными артистами. Там представят песни таких исполнителей, как Френк Синатра, Adele (Адэль Адкинс), британская группа Sade и другие. Комментатором программы станет эксперт Александр Толчкнов.
Другие программы:
- На "ТВ Центр" продемонстрируют классическую новогоднюю киноленту. Там представят такие фильмы, как "Сирота казанская", "Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Морозко", а также концерт "Дед Мороз и Зеленый Змий". В 23:00 начнется флагманское шоу телеканала — "Хорошие песни на Новый год", где выступит, среди прочих, солистка "Комбинации" Алена Апина. В 23:30 начнется обращение мэра Москвы Сергея Собянина;
- Новогодняя программа от "Уральских пельменей" на СТС — "Мастер и мандарины";
- ТНТ покажет серию пародий на советскую классику, в частности, "Небриллиантовую руку", "Самоиронию судьбы" и "Иван Васильевич меняет все".
Обращение президента РФ Владимира Путина прозвучит на всех телеканалах 31 декабря 2024 года в 23:00. Первыми его услышат жители дальневосточных российских регионов.
Что будут показывать днем
На «Первом канале» начнут показывать новогодние фильмы сразу после утреннего выпуска новостей, в 10:00. «Девчата», «Джентльмены удачи», «Любовь и голуби». В 12:00 зрителям покажут трансляцию балета «Щелкунчик» со сцены Большого театра. В 17:30 начнется «Ирония судьбы, или С легким паром». Этот показ фильма станет первым после его цифровой реставрации, котоаря велась с 2014 года при участии режиссера фильма Эльдара Рязанова.
На «России 1» также покажут советскую классику. С 9:40 зрителям продемонстрируют такие фильмы, как «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию».
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