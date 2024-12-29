Алиев потребовал от России извинений за сбитый самолет: что произошло, причина крушения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев официально обратился к России с требованиями признать вину и выплатить компенсацию за авиакатастрофу, произошедшую 25 декабря, в ходе которой лайнер AZAL потерпел крушение в районе Актау. По его словам, причины происшествия будут установлены после вскрытия черных ящиков. О том, из-за чего произошло крушение самолета, и о других заявлениях Алиева — в материале URA.RU.
Что произошло
Утром 25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, который осуществлял рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение. URA.RU вело онлайн-трансляцию происшествия. Инцидент произошел недалеко от города Актау, расположенного на западе Казахстана. Согласно предварительным данным Росавиации, капитан воздушного судна решил перенаправить самолет на запасной аэродром Актау после столкновения с птицами. На момент катастрофы на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, среди выживших — девять граждан России. Семь россиян погибли.
В России вслед за Казахстаном было инициировано уголовное разбирательство, связанное с катастрофой пассажирского авиалайнера. Следственный комитет РФ сообщает, что дело открыто на основании статьи 263 Уголовного кодекса РФ, которая касается нарушения правил безопасной эксплуатации и движения воздушного транспорта.
После авиакатастрофы в Казахстане появилась версия, что причиной инцидента могла стать атака дрона. Рашад Набиев, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана, выразил мнение, что на крушение повлияло внешнее вмешательство. Однако спикер сената Казахстана Маулен Ашимбаев охарактеризовал сообщения об обстреле как спекуляции.
Алиев потребовал от России извинений
Азербайджанские власти официально обратились к России с требованиями признать ответственность за авиационную катастрофу лайнера AZAL. Об этом сообщил Алиев.
"Во-первых, российская сторона должна извиниться перед Азербайджаном. Во-вторых, признать свою вину", — заявил Алиев в ходе интервью телеканалу AzTV. Он также отметил, что Россия обязана привлечь к ответственности виновных и выплатить компенсацию пострадавшим пассажирам и членам экипажа.
Также Алиев заявил, что самолет не был умышленно сбит. Он добавил, что Россия должна без промедления выразить свои извинения Азербайджану, который является дружественной страной.
Когда будет известна причина крушения
Алиев сообщил, что причины авиакатастрофы самолета AZAL в районе Актау будут установлены после вскрытия черных ящиков. Он добавил, что, по предварительной информации, гражданский лайнер Азербайджана подвергся внешним повреждениям на территории России в районе Грозного и был почти полностью лишен возможности управления. По его словам, самолет был выведен из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Путин и Алиев обсудили крушение самолета у Актау
Сегодня, 29 декабря, состоялся телефонный разговор между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Алиевым. Оба лидера продолжили рассматривать вопросы, связанные с авиационной катастрофой самолета компании «Азербайджанские авиалинии», рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Алиев заявил, что экипаж самолета проявил героизм
Пилоты и члены экипажа проявили профессионализм и героизм, пытаясь посадить самолет, отметил Алиев. По его словам, благодаря отваге пилотов удалось сохранить жизни некоторых пассажиров, передает АЗЕРТАДЖ.
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