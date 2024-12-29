Три страны скинулись на помощь Украине: главное об СВО на 29 декабря

Российские бойцы взяли под контроль Новотроицкое в ДНР
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Литва, Франция и Дания поставили для ВСУ свыше 150 млн евро
Литва, Франция и Дания поставили для ВСУ свыше 150 млн евро Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дания, Литва и Франция выслали Украине в качестве военной помощи свыше 150 млн евро. При этом ВС РФ продолжают операции по освобождению территорий в зоне СВО и успешно взяли под контроль село Новотроицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) и теперь могут перерезать одну из важных для снабжения ВСУ трасс, уходящую в Днепропетровскую область. Главное о спецоперации к 29 декабря — в материале URA.RU.

Три европейские страны отправили финансовую помощь ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Франция, Литва и Дания выслали Киеву более 150 млн евро. Они пойдут на финансирование военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. 

ВС РФ освободили Новотроицкое

В ДНР подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Новотроицкое. Военкор Александр Коц написал в telegram-канале, что населенный пункт расположен на берегу реки Соленая, вдоль нее выстраивается плацдарм для наступления с южной стороны на Красноармейск (украинское название — Покровск). Коц предложил не штурмовать Красноармейск, а взять город в клещи, отрезать от снабжения и ВСУ сами уйдут из него. Он добавил, что освобождение села также позволит перерезать одну из двух трасс, которые уходят в Днепропетровскую область.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Красноармейске были сорваны несколько попыток контратак ВСУ. Об этом он написал в своем telegram-канале

Потери ВСУ за сутки

За сутки украинская армия потеряла до 1400 военных. При этом в Курской области потери противника составили до 400 бойцов. Также были уничтожены бронетранспортер, три танка и БПМ. За все время боев в курском приграничье ВСУ потеряли свыше 45 220 военных, сообщили в Минобороны России.

Обстановка в Курской области

Экипаж крымских десантников на БМД-4М закрепились на линии Николаевки и Викторовки под Курском. После этого артиллерийский расчет бригады «Ветераны» ударил по укреплениям и боевым группам ВСУ в регионе. Отмечается, что противник несет огромные потери в регионе, передает «Пятый канал».

Атаки ВСУ на регионы РФ

Средства ПВО за сутки сбили над территорией России 61 беспилотник ВСУ, заявили в оборонном ведомстве. Так, атакам подверглись Ростовская, Брянская и Орловская области. В каждом из регионов было сбито по два БПЛА. 

В результате атаки на Ростовскую область были повреждены постройки на территории локомотивного депо в Сальске, там выбиты окна, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших при этом не обнаружено. 

В Орловской области также не обнаружено пострадавших в результате обстрела противника, сообщил в telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. Кроме того, губернатор Брянской области заявил в telegram-канале, что в регионе разрушений и пострадавших не зафиксировано. На месте падения обломков БПЛА работают оперативники и спецслужбы. 

Зачистка ТЭС в Курахово от ВСУ

В Курахово (ДНР) ВС РФ начали зачистку теплоэлектростанции (ТЭС) от остатков военных противника. По данным силовых структур, ВСУ, находящиеся на территории ТЭС, полностью заблокированы. 

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Дания, Литва и Франция выслали Украине в качестве военной помощи свыше 150 млн евро. При этом ВС РФ продолжают операции по освобождению территорий в зоне СВО и успешно взяли под контроль село Новотроицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР) и теперь могут перерезать одну из важных для снабжения ВСУ трасс, уходящую в Днепропетровскую область. Главное о спецоперации к 29 декабря — в материале URA.RU. Три европейские страны отправили финансовую помощь ВСУ Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Франция, Литва и Дания выслали Киеву более 150 млн евро. Они пойдут на финансирование военно-промышленного комплекса (ВПК) страны.  ВС РФ освободили Новотроицкое В ДНР подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль село Новотроицкое. Военкор Александр Коц написал в telegram-канале, что населенный пункт расположен на берегу реки Соленая, вдоль нее выстраивается плацдарм для наступления с южной стороны на Красноармейск (украинское название — Покровск). Коц предложил не штурмовать Красноармейск, а взять город в клещи, отрезать от снабжения и ВСУ сами уйдут из него. Он добавил, что освобождение села также позволит перерезать одну из двух трасс, которые уходят в Днепропетровскую область. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в Красноармейске были сорваны несколько попыток контратак ВСУ. Об этом он написал в своем telegram-канале.  Потери ВСУ за сутки За сутки украинская армия потеряла до 1400 военных. При этом в Курской области потери противника составили до 400 бойцов. Также были уничтожены бронетранспортер, три танка и БПМ. За все время боев в курском приграничье ВСУ потеряли свыше 45 220 военных, сообщили в Минобороны России. Обстановка в Курской области Экипаж крымских десантников на БМД-4М закрепились на линии Николаевки и Викторовки под Курском. После этого артиллерийский расчет бригады «Ветераны» ударил по укреплениям и боевым группам ВСУ в регионе. Отмечается, что противник несет огромные потери в регионе, передает «Пятый канал». Атаки ВСУ на регионы РФ Средства ПВО за сутки сбили над территорией России 61 беспилотник ВСУ, заявили в оборонном ведомстве. Так, атакам подверглись Ростовская, Брянская и Орловская области. В каждом из регионов было сбито по два БПЛА.  В результате атаки на Ростовскую область были повреждены постройки на территории локомотивного депо в Сальске, там выбиты окна, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших при этом не обнаружено.  В Орловской области также не обнаружено пострадавших в результате обстрела противника, сообщил в telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков. Кроме того, губернатор Брянской области заявил в telegram-канале, что в регионе разрушений и пострадавших не зафиксировано. На месте падения обломков БПЛА работают оперативники и спецслужбы.  Зачистка ТЭС в Курахово от ВСУ В Курахово (ДНР) ВС РФ начали зачистку теплоэлектростанции (ТЭС) от остатков военных противника. По данным силовых структур, ВСУ, находящиеся на территории ТЭС, полностью заблокированы. 
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