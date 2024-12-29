ТАСС: в Курахово началась зачистка ТЭС от остатков ВСУ

Группировка ВСУ полностью заблокирована в Курахове, ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ начали зачищать от бойцов ВСУ теплоэлектростанцию (ТЭС) в городе Курахово, ДНР. Об этом сообщили силовые структуры.
«Начали зачищать Кураховскую ТЭС [от украинских военнослужащих]», — отметили в ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По их данным, ВСУ, находящиеся в Курахове, полностью заблокированы.
ВС РФ начали штурм ТЭС — одного из последних оплотов Украины в Курахове, 28 декабря. Российские бойцы уже заняли несколько зданий на станции, пишет «Царьград».
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