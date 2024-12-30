Американская коммунистическая партия (АКП) отправила в Донбасс 55 коробок с гуманитарной помощью, чтобы поддержать жителей региона в их борьбе с агрессией НАТО. Об этом сообщил американский журналист Джексон Хинкл российским журналистам. В посылках находились сухое молоко, детские игрушки, новогодние подарки, мясные консервы и медикаменты.
«Все дело в том, что мы, коммунисты, полностью поддерживаем специальную военную операцию [России на Украине]. Мы не представляем, каково годами жить в условиях войны. На Донбассе есть дети, которые никогда не знали мира. Наш вклад не очень большой, но мы хотим предпринять все, что можем с нашими ресурсами, чтобы сделать жизни людей там лучше и помочь им в борьбе с агрессией НАТО», — сказал Хинкл в беседе с РИА Новости.
Он также отметил, что АКП сотрудничает с российской КПРФ, которая регулярно осуществляет поставки гуманитарной помощи в Донбасс. По его словам, коммунистическая партия США рассматривает возможность более активного участия в подобных акциях в будущем, ведь Россия в прошлом оказывала помощь США, включая период гражданской войны, и сейчас представляется шанс отблагодарить за поддержку.
На днях партия «Единая Россия» отправила бойцам в зону СВО 42 тысячи ударных беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и другие необходимые средства технического характера. Партия оказывает поддержку военным и жителям приграничных регионов РФ с самого начала спецоперации.
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