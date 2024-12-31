Украина атаковала РФ почти 70 беспилотниками: карта СВО 31 декабря

В Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью Украина нанесла массированный удар по восьми регионам России. Всего системы ПВО сбили 68 БПЛА. Из них 10 были уничтожены над Смоленской областью, где произошел пожар на нефтебазе в результате падения обломков. Ход военных действий и карта спецоперации 31 декабря — в материале URA.RU.
Атаки украинских БПЛА по регионам РФ
В ночь на 31 декабря Украина массово атаковала российские регионы. Системы ПВО сбили 68 БПЛА. Из них 25 были уничтожены над Брянской областью, 17 — над Крымом, 11 — над Краснодарским краем и 10 — над Смоленской областью. Еще два были перехвачены над Тверской областью, и по одному — над Ростовской, Курской и Калужской областями, сообщили в Минобороны РФ.
По словам главы Брянской области Александра Богомаза, в результате прилета пострадавших и разрушений нет, все цели были успешно поражены. Однако в Смоленской области обломки БПЛА упали на нефтебазу, где произошло возгорание. На месте работают расчеты МЧС.
Курское направление
В Курской области группировка войск «Север» продолжает сражения в лесах Суджанского района и окрестностях Черкасской Конопельки и Агронома. Есть информация также о прорыве ВС РФ к Махновке, которая находится в трех километрах от Суджи. Однако пока точных подтверждений этому нет, передает telegram-канал «Два Майора».
Армия РФ продолжает выдавливать противника из региона. С помощью управляемых авиабомб российский истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил пехоту и бронетехнику ВСУ, передает Пятый канал.
Покровское направление
На Покровском направлении бои идут в населенном пункте Шевченко, Сонцовке и Новоелизаветовке. Российские военные также атакуют противника в районе Волково и Воздвиженки. Прорыв фронта в последнем позволит российской армии перерезать важный узел Покровск-Константиновка и лишить ВСУ выхода к железной дороге.
Торецкое направление
В Торецке российские войска заняли несколько объектов у Центрального рынка и продолжают атаки на терриконы шахт, стремясь занять господствующие высоты. Бои в регионе продолжаются пока без существенных изменений у линии боевого соприкосновения.
Часовяровское направление
Основные боевые действия в Часовом Яре (ДНР) идут за огнеупорный комбинат, известный как «Цитадель», сообщил начальник оперштаба разведцентра «Мелодия» с позывным Чукча. Его слова приводит ТАСС.
В регионе продолжаются жестокие бои, в которых участвуют десантники 98-й дивизии ВДВ и бойцы 200-й мотострелковой бригады. Чукча отметил, что празднование взятия Часова Яра ожидается в 2025 году, хотя окончание боев, по его мнению, не за горами.
Запорожский фронт
На фронте в Запорожской области украинские войска не достигли значительных результатов в районе Каменского, несмотря на активное использование артиллерии. Возможно, будут предприняты контратаки украинских сил в направлении Орехова.
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