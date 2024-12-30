Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога 31 декабря пришел прокатиться по катку под окнами мэрии Екатеринбурга — на площади 1905 года. Он еще раз поздравил горожан с наступающими праздниками и призвал всех выходить на лед.
«Всех екатеринбуржцев с наступающим Новым годом. На центральном городском катке замечательно, много людей. Хорошо все проводят выходные, семьями, компаниями. Всех с праздником!» — сказал Жога в сообщении, опубликованном в его telegram-канале.
Он порекомендовал выходить на лед вместе с семьями и друзьями. Полпред также поблагодарил за возможность прокатиться по катку в самом центре города. «Счастья, здоровья, благополучия, мирного неба над головой», — дополнил свое новогоднее поздравление Жога.
Каток открылся 21 декабря — с шумом и звездами фигурного катания. Горожан порадовали уникальным ледовым шоу, на которое попали 500 счастливчиков. Однако позже каток стал открыт для всех желающих. Обычно стоящий там ледовый городок «переехал» в Исторический сквер.
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