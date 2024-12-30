Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравили уральцев с Новым годом. В своих обращениях они пожелали здоровья, благополучия и исполнения всех желаний.
Поздравление от Артема Жоги
«2024 был непростым для всех нас — России и УрФО. Регионы Урала и Западной Сибири сражались со стихией, усердно трудились, достигали поставленных целей. Самое главное — мы делали это вместе. Ушедший год показал, насколько сильно единство нашего общества. Благодаря такой силе нам по плечу любые задачи. Ваши усилия и самоотверженный труд позволили нашему Отечеству справиться с мощным международным давлением и продолжить успешное развитие специальной военной операции. Именно здесь, на Урале, куется победа», — сказал он в обращении.
Жога отметил, что для него этот год был знаковым — он переехал на Урал и был назначен полпредом в УрФО. «Я был счастлив познакомиться с важнейшим для страны регионом и с людьми, которые тут живут. Ваша открытость, отзывчивость и теплота общения позволили мне почувствовать себя здесь как дома», — подчеркнул полпред. Он отдельно поздравил всех уральцев, которые сейчас находятся на фронте, и пожелал всем благополучия.
Поздравление Евгения Куйвашева
«В 2024 году Свердловской области исполнилось 90 лет. Юбилей мы встретили на подъеме. С весомыми результатами в экономике, инновационном развитии в науке, культуре и социальной сфере. И, конечно, в Год семьи приоритетным направлением стало все, что связано с достатком, безопасностью и благополучием уральских семей», — заявил Куйвашев в обращении, опубликованном в telegram-канале департамента информационной политики региона «Свердловский пул».
Губернатор отметил, в 2024 году в регионе родились 34 тысячи малышей, 50 тысяч первоклассников сели за парты, а новоселье отпраздновали более 120 тысяч семей. «Открылись новые школы, детские сады, больницы и поликлиники, досуговые и спортивные центры. И эту работу мы обязательно продолжим. Ведь крепкая, счастливая семья — основа крепкого региона», — сказал Куйвашев. Он пожелал свердловчанам исполнения желаний, здоровья, добра и любви.
Поздравление Алексея Орлова
«Примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством. Эти добрые праздники традиционно входят в нашу жизнь вместе со светлыми надеждами и планами на будущее, объединяют вокруг главных ценностей: любви к близким, родному дому, своей стране. В уходящем году нам удалось общими усилиями воплотить в жизнь задуманные проекты во имя процветания Екатеринбурга и всей Свердловской области», — сказал Алексей Орлов в обращении, опубликованном в его telegram-канале.
Он поблагодарил екатеринбуржцев за доверие и поддержку, за заботу и любовь к городу. Мэр отметил, что в 2025 году работа по улучшению города только продолжится. «Вместе мы сделаем все, чтобы жизнь в столице Урала становилась лучше и комфортнее», — сказал Орлов. Он пожелал горожанам исполнения желаний и удачи.
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