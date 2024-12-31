В России вырос МРОТ почти на 17%

Минимальный размер оплаты труда в России вырос до 22440 рублей

01 января 2025 в 03:24 Размер текста - 17 +

С 1 января 2025 в России вырос МРОТ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда начал составлять 22440 рублей. Это произошло после того, как президент Владимир Путин подписал соответствующий закон в октябре 2023 года. «К 2024 году МРОТ вырос до 19242 руб. К 2025 году он увеличился на 16,5%», — уточнил РБК. По сведениям издания, в 2023 году президент России Владимир Путин, когда МРОТ составлял 16242 рубля, поручил к 2030 году увеличить его минимум в два раза. Глава государства подчеркнул, что такое изменение станет стимулом для роста зарплат в стране. Как сообщало URA.RU ранее, член комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб заметила, что повышение размера МРОТ затронет значительное количество работников в различных секторах экономики. Оно повлияет на жизнь более четырех миллионов бюджетников и свыше 1,7 миллиона работников реального сектора экономики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России с 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда начал составлять 22440 рублей. Это произошло после того, как президент Владимир Путин подписал соответствующий закон в октябре 2023 года. «К 2024 году МРОТ вырос до 19242 руб. К 2025 году он увеличился на 16,5%», — уточнил РБК. По сведениям издания, в 2023 году президент России Владимир Путин, когда МРОТ составлял 16242 рубля, поручил к 2030 году увеличить его минимум в два раза. Глава государства подчеркнул, что такое изменение станет стимулом для роста зарплат в стране. Как сообщало URA.RU ранее, член комитета Государственной Думы по социальной политике Светлана Бессараб заметила, что повышение размера МРОТ затронет значительное количество работников в различных секторах экономики. Оно повлияет на жизнь более четырех миллионов бюджетников и свыше 1,7 миллиона работников реального сектора экономики.