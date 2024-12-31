В США заявили о проблемах для Украины из-за смены тактики ВС РФ

Российские войска стали неуловимыми для ВСУ. При наступлениях на востоке бойцы все чаще используют электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы. Это позволяет им быстро рассредоточиться по линии фронта, пишет The New York Times.
«Поразить всего одну единицу оборудования, перевозящую 15 человек возможно, это можно сделать довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это очень большая проблема», — пояснил изданию подполковник ВСУ Дмитрий Павленко-Крыжешевский.
Российским военным регулярно доставляется новая техника и средства защиты. Так, ранее бойцам ВС РФ предоставили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны и квадроциклы. Осенью 2024 года из Ханты-Мансийска армии отправили самую масштабную партию гумпомощи за всю историю. Среди отправленной техники — квадроцикл с грузовой платформой, 14 кроссовых и малошумных мотоциклов.
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