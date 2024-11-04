«Единая Россия» отправила российским военным в зоне СВО новую технику

«Единая Россия» оказала помощь военным из группировки войск «Центр» на передовой

04 ноября 2024 в 19:41 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» продолжает оказывать поддержку российским военным и жителям новых регионов страны Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским военным из группировки «Центр» доставили новую технику и средства защиты. Представители партии «Единая Россия» предоставили бойцам средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны, квадроциклы, а также медицинские изделия. Об этом рассказал врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. «Военнослужащим доставили РЭБы, коптеры, квадроциклы, сеткометы (устройства, которые выстреливают сеть для захвата в воздухе беспилотников) и медицинские изделия. <…> Помогаем проводить обучение операторов БПЛА, чтобы дроны, которые производятся при нашей поддержке, были максимально эффективными в бою. Все сейчас объединены одной задачей — скорейшей победы и возвращения наших ребят домой, к своим родным и близким. Это главная цель нашей гуманитарной миссии и всех, кто к ней присоединился», — подчеркнул Владимир Якушев. Его слова приводятся на официальном сайте партии. Он также пообщался с военными из группировки «Центр», которые в настоящий момент проходят боевую подготовку. Якушев отметил, что поставляемая российским бойцами техника помогает активно обезвреживать вражеские позиции в зоне боевых действий. «Единая Россия» с самого первого дня спецоперации на Украине оказывает активную поддержку военным ВС РФ. За все время с начала военной операции представители партии собрали более 13,5 миллиарда рублей на помощь солдатам. Кроме того, оказывается гуманитарная помощь жителям Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Нуждающимся отправляют продукты, средства гигиены, стройматериалы и другие товары первой необходимости. Всего на территорию ЛДНР и в другие области доставили более 131 тысячи тонн гуманитарного груза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российским военным из группировки «Центр» доставили новую технику и средства защиты. Представители партии «Единая Россия» предоставили бойцам средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны, квадроциклы, а также медицинские изделия. Об этом рассказал врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев. «Военнослужащим доставили РЭБы, коптеры, квадроциклы, сеткометы (устройства, которые выстреливают сеть для захвата в воздухе беспилотников) и медицинские изделия. <…> Помогаем проводить обучение операторов БПЛА, чтобы дроны, которые производятся при нашей поддержке, были максимально эффективными в бою. Все сейчас объединены одной задачей — скорейшей победы и возвращения наших ребят домой, к своим родным и близким. Это главная цель нашей гуманитарной миссии и всех, кто к ней присоединился», — подчеркнул Владимир Якушев. Его слова приводятся на официальном сайте партии. Он также пообщался с военными из группировки «Центр», которые в настоящий момент проходят боевую подготовку. Якушев отметил, что поставляемая российским бойцами техника помогает активно обезвреживать вражеские позиции в зоне боевых действий. «Единая Россия» с самого первого дня спецоперации на Украине оказывает активную поддержку военным ВС РФ. За все время с начала военной операции представители партии собрали более 13,5 миллиарда рублей на помощь солдатам. Кроме того, оказывается гуманитарная помощь жителям Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Нуждающимся отправляют продукты, средства гигиены, стройматериалы и другие товары первой необходимости. Всего на территорию ЛДНР и в другие области доставили более 131 тысячи тонн гуманитарного груза.