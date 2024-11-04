«Единая Россия» отправила российским военным в зоне СВО новую технику

Российским военным из группировки «Центр» доставили новую технику и средства защиты. Представители партии «Единая Россия» предоставили бойцам средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), дроны, квадроциклы, а также медицинские изделия. Об этом рассказал врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.
«Военнослужащим доставили РЭБы, коптеры, квадроциклы, сеткометы (устройства, которые выстреливают сеть для захвата в воздухе беспилотников) и медицинские изделия. <…> Помогаем проводить обучение операторов БПЛА, чтобы дроны, которые производятся при нашей поддержке, были максимально эффективными в бою. Все сейчас объединены одной задачей — скорейшей победы и возвращения наших ребят домой, к своим родным и близким. Это главная цель нашей гуманитарной миссии и всех, кто к ней присоединился», — подчеркнул Владимир Якушев. Его слова
Он также пообщался с военными из группировки «Центр», которые в настоящий момент проходят боевую подготовку. Якушев отметил, что поставляемая российским бойцами техника помогает активно обезвреживать вражеские позиции в зоне боевых действий.
«Единая Россия» с самого первого дня спецоперации на Украине оказывает активную поддержку военным ВС РФ. За все время с начала военной операции представители партии собрали более 13,5 миллиарда рублей на помощь солдатам. Кроме того, оказывается гуманитарная помощь жителям Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. Нуждающимся отправляют продукты, средства гигиены, стройматериалы и другие товары первой необходимости. Всего на территорию ЛДНР и в другие области доставили более 131 тысячи тонн гуманитарного груза.
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