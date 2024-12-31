31 декабря 2024

Юрист рассказала, кто получит самую большую прибавку к пенсии в январе

Кузнецова: пенсионеры, уволившиеся с работы, получат самую большую прибавку
© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 января все пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку в 7,3% к пенсии
С 1 января все пенсионеры смогут рассчитывать на прибавку в 7,3% к пенсии Фото:

С 1 января все пенсионеры вне зависимости от того, работают они или нет, будут получать прибавку к пенсии. Однако самую большую прибавку получат те, кто уволился. Они получат дополнительную выплату из-за прекращения труда с учетом всех пропущенных индексаций за время работы, сообщила юрист Елена Кузнецова.

«Есть ещё нюанс, который связан с моментом, когда пенсионер уволится. В это время в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит прибавку к пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных за время работы индексаций. Таким образом, самую большую прибавку в январе получат те пенсионеры, которые ранее уволились с работы», — заявила Кузнецова, ее слова передает Life.ru. 

Она отметила, что все пенсионеры гарантированно получат повышенные выплаты в январе. При этом уволившиеся дополнительно получат прибавку из-за прекращения трудовой деятельности, заключила Кузнецова

С 1 января 2025 года пенсии повысят на 7,3%, хотя правительство может увеличить их дополнительно, если инфляция окажется выше этого уровня. Индексация затрагивает страховую пенсию всех видов, включая пенсии по инвалидности и потере кормильца. Кроме того, у работающих пенсионеров в дополнение к индексации сохранится повышение выплат, которое произошло в августе.

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С 1 января все пенсионеры вне зависимости от того, работают они или нет, будут получать прибавку к пенсии. Однако самую большую прибавку получат те, кто уволился. Они получат дополнительную выплату из-за прекращения труда с учетом всех пропущенных индексаций за время работы, сообщила юрист Елена Кузнецова. «Есть ещё нюанс, который связан с моментом, когда пенсионер уволится. В это время в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год он получит прибавку к пенсии, размер которой рассчитают с учетом всех пропущенных за время работы индексаций. Таким образом, самую большую прибавку в январе получат те пенсионеры, которые ранее уволились с работы», — заявила Кузнецова, ее слова передает Life.ru.  Она отметила, что все пенсионеры гарантированно получат повышенные выплаты в январе. При этом уволившиеся дополнительно получат прибавку из-за прекращения трудовой деятельности, заключила Кузнецова С 1 января 2025 года пенсии повысят на 7,3%, хотя правительство может увеличить их дополнительно, если инфляция окажется выше этого уровня. Индексация затрагивает страховую пенсию всех видов, включая пенсии по инвалидности и потере кормильца. Кроме того, у работающих пенсионеров в дополнение к индексации сохранится повышение выплат, которое произошло в августе. .
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