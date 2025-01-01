01 января 2025

Байден пожелал США счастливого нового года на фоне терактов в стране

© Служба новостей «URA.RU»
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Байден пожелал гражданам США счастливого Нового года
Байден пожелал гражданам США счастливого Нового года Фото:

Президент США Джо Байден пожелал жителям Штатов счастливого Нового года, несмотря на произошедшие накануне теракты в Новом Орлеане и Лас-Вегасе. Об этом он заявил в своих социальных сетях.

«Счастливого Нового года, ребята» — заявил Байден. Это поздравление он опубликовал в соцсети X. 

Ранее, 1 января, в Новом Орлеане водитель грузовика въехал в скопление людей. В результате инцидента погибло 15 человек. Также в Лас-Вегасе около башни Trump International Hotel, которая принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, произошел взрыв электрического пикапа Tesla Cybertruck. В результате этого инцидента один человек скончался. Внутри автомобиля были найдены канистры с горючим. После произошедших терактов представители власти США предостерегли, что конфликты, исходящие из стран Ближнего Востока, могут распространиться и на территорию Соединенных Штатов.

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Президент США Джо Байден пожелал жителям Штатов счастливого Нового года, несмотря на произошедшие накануне теракты в Новом Орлеане и Лас-Вегасе. Об этом он заявил в своих социальных сетях. «Счастливого Нового года, ребята» — заявил Байден. Это поздравление он опубликовал в соцсети X.  Ранее, 1 января, в Новом Орлеане водитель грузовика въехал в скопление людей. В результате инцидента погибло 15 человек. Также в Лас-Вегасе около башни Trump International Hotel, которая принадлежит избранному президенту США Дональду Трампу, произошел взрыв электрического пикапа Tesla Cybertruck. В результате этого инцидента один человек скончался. Внутри автомобиля были найдены канистры с горючим. После произошедших терактов представители власти США предостерегли, что конфликты, исходящие из стран Ближнего Востока, могут распространиться и на территорию Соединенных Штатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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