01 января 2025

Американские чиновники дали тревожный прогноз после серии терактов в США

В США предупредили, что конфликт в Газе и Ливане может перейти в страну
© Служба новостей «URA.RU»
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Теракты в США могут продолжиться из-за возможности перехода в страну конфликтов с Ближнего Востока
Теракты в США могут продолжиться из-за возможности перехода в страну конфликтов с Ближнего Востока Фото:

После терактов в Новом Орлеане, где погибло 15 человек, и в Лас-Вегасе чиновники страны предупредили, что конфликты с территории Ближнего Востока могут перекинуться и на Штаты. Об этом сообщили американские чиновники. 

«Конфликт в Газе и Ливане может перекинуться на территорию Соединенных Штатов», — заявили источники. Их слова приводятся в материале The New York Times

Отмечается, что конфликты, которые могут перейти в Штаты, будут проходить в формате небольших радикальных группировок. Они будут осуществлять свою деятельность с помощью террористов, действующих в одиночку, или по собственной инициативе. 

Ранее в Новом Орлеане 1 января 2025 года водитель грузовика наехал на толпу людей. Его ликвидировала полиция. Уточняется, что как минимум двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения. На данный момент в США пытаются определить имел ли преступник связи с террористическими группировками. В результате теракта погибло 15 человек

Также возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался электрический пикап Tesla Cybertruck. Позже в нем обнаружили канистры с горючими материалами и пиротехнические устройства. В результате произошедшего погиб один человек, еще семеро пострадали. 

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После терактов в Новом Орлеане, где погибло 15 человек, и в Лас-Вегасе чиновники страны предупредили, что конфликты с территории Ближнего Востока могут перекинуться и на Штаты. Об этом сообщили американские чиновники.  «Конфликт в Газе и Ливане может перекинуться на территорию Соединенных Штатов», — заявили источники. Их слова приводятся в материале The New York Times.  Отмечается, что конфликты, которые могут перейти в Штаты, будут проходить в формате небольших радикальных группировок. Они будут осуществлять свою деятельность с помощью террористов, действующих в одиночку, или по собственной инициативе.  Ранее в Новом Орлеане 1 января 2025 года водитель грузовика наехал на толпу людей. Его ликвидировала полиция. Уточняется, что как минимум двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения. На данный момент в США пытаются определить имел ли преступник связи с террористическими группировками. В результате теракта погибло 15 человек.  Также возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался электрический пикап Tesla Cybertruck. Позже в нем обнаружили канистры с горючими материалами и пиротехнические устройства. В результате произошедшего погиб один человек, еще семеро пострадали. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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