Американские чиновники дали тревожный прогноз после серии терактов в США

После терактов в Новом Орлеане, где погибло 15 человек, и в Лас-Вегасе чиновники страны предупредили, что конфликты с территории Ближнего Востока могут перекинуться и на Штаты. Об этом сообщили американские чиновники.
«Конфликт в Газе и Ливане может перекинуться на территорию Соединенных Штатов», — заявили источники. Их слова приводятся в материале The New York Times.
Отмечается, что конфликты, которые могут перейти в Штаты, будут проходить в формате небольших радикальных группировок. Они будут осуществлять свою деятельность с помощью террористов, действующих в одиночку, или по собственной инициативе.
Ранее в Новом Орлеане 1 января 2025 года водитель грузовика наехал на толпу людей. Его ликвидировала полиция. Уточняется, что как минимум двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения. На данный момент в США пытаются определить имел ли преступник связи с террористическими группировками. В результате теракта погибло 15 человек.
Также возле отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе взорвался электрический пикап Tesla Cybertruck. Позже в нем обнаружили канистры с горючими материалами и пиротехнические устройства. В результате произошедшего погиб один человек, еще семеро пострадали.
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