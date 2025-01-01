В начале года сотни тюменцев потеряют работу

В начале 2025 года под сокращение попадут почти триста человек. Больше всего тюменцев потеряет работу в январе. Об этом власти сообщили журналистам.
«В начале 2025 года в Тюменской области сократят 283 сотрудника. Большая часть сокращений состоится в январе», — пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на департамент труда и занятости Тюменской области.
Как отметили власти, больше всего увольнений ожидается в компаниях, осуществляющих услуги по подбору персонала, перевозкам. Потеряют работу также сотрудники сельского хозяйства. Ранее в департаменте сообщили, что в заявивших об увольнениях компаниях ситуация может стабилизироваться — тогда люди останутся на рабочих местах.
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