01 января 2025
31 декабря 2024

В начале года сотни тюменцев потеряют работу

В Тюмени в первые месяцы 2025 года уволят почти 300 сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего сотрудников уволят в январе
Больше всего сотрудников уволят в январе Фото:

В начале 2025 года под сокращение попадут почти триста человек. Больше всего тюменцев потеряет работу в январе. Об этом власти сообщили журналистам.

«В начале 2025 года в Тюменской области сократят 283 сотрудника. Большая часть сокращений состоится в январе», — пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на департамент труда и занятости Тюменской области.

Как отметили власти, больше всего увольнений ожидается в компаниях, осуществляющих услуги по подбору персонала, перевозкам. Потеряют работу также сотрудники сельского хозяйства. Ранее в департаменте сообщили, что в заявивших об увольнениях компаниях ситуация может стабилизироваться — тогда люди останутся на рабочих местах.

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В начале 2025 года под сокращение попадут почти триста человек. Больше всего тюменцев потеряет работу в январе. Об этом власти сообщили журналистам. «В начале 2025 года в Тюменской области сократят 283 сотрудника. Большая часть сокращений состоится в январе», — пишет «РБК Тюмень» со ссылкой на департамент труда и занятости Тюменской области. Как отметили власти, больше всего увольнений ожидается в компаниях, осуществляющих услуги по подбору персонала, перевозкам. Потеряют работу также сотрудники сельского хозяйства. Ранее в департаменте сообщили, что в заявивших об увольнениях компаниях ситуация может стабилизироваться — тогда люди останутся на рабочих местах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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