Штраф для главврача и картошка в подарок от мэра: события 2 января в ЯНАО

На Ямале в первый день Нового года родилось 11 малышей (фото из архива)
На Ямале продолжается празднование Нового Года. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поздравил матерей в роддоме Салехарда, а потом побывал на катке. Мэр Шурышкарского района Олег Попов подарил жительнице Мужей мешок особой картошки из Горок, а главврача больницы в Муравленко оштрафовали за нарушение правил начисления зарплаты. Об этих и других событиях, произошедших 2 января на Ямале — в материале URA.RU.
- Дмитрий Артюхов поздравил матерей, родивших 1 января. Он сообщил, что на Ямале в Новый год появилось на свет 11 младенцев. Позже, глава региона побывал на катке.
- Мэр Нового Уренгоя Антон Колодин поделился итогами 2024 года. В городе отремонтировали около 24 километров дорог и открыли 10 теплых остановок.
- Глава администрации Шурышкарского района Олег Попов доставил местной жительнице мешок картофеля, выращенного в Горках. Картофель именно оттуда попросила в качестве новогоднего подарка местная жительница.
- Главврач больницы в Муравленко был оштрафован судом за нарушение правил начисления зарплат сотруднику.Административное дело было возбуждено прокуратурой округа.
- С 1 января педагоги, участвующие в программе "Учитель Ямала" будут получать гранты без ограничений по возрасту. Увеличится и размер грантов.
- Бойцы СВО получили УАЗ и гуманитарную помощь. В своем видеообращении они поблагодарили главу района Дмитрия Жаромских.
- Рыбак Олег Кондратьев провел утро на рыбалке. Он поймал пять щук и пожаловался, что окунь и сорога сейчас практически не клюет.
- В ДТП получил травмы 17-летний подросток. Он стал первым пострадавшим в 2025 году.
Данный перечень событий не является исчерпывающим. С полной картиной дня можно ознакомится на сайте URA.RU.
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