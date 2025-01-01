Помощь из Надымского района ЯНАО дошла до военнослужащих, освобождающих Курскую область. Кроме посылок, в зону СВО был передан УАЗ, сообщает глава района Дмитрий Жаромских.
«Наши бойцы под Курском получили гуманитарную помощь. Машина, теплые вещи, медикаменты и оборудование — все это нужно нашим воинам для несения службы», — написал Дмитрий Жаромских в telegram-канале.
Бойцы записали видео, в котором благодарят администрацию Надымского района за полученное снаряжение. «Большое спасибо, победа будет за нами», — сообщили бойцы.
Помощь была передана и Тазовским районом. Военнослужащие получили дизельный генератор, посылки.
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