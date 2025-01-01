01 января 2025
31 декабря 2024

Бойцы СВО в Курской области получили подарки и УАЗ из ЯНАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямальские бойцы в зоне СВО получили УАЗ от надымчан
Ямальские бойцы в зоне СВО получили УАЗ от надымчан Фото:

Помощь из Надымского района ЯНАО дошла до военнослужащих, освобождающих Курскую область. Кроме посылок, в зону СВО был передан УАЗ, сообщает глава района Дмитрий Жаромских.

«Наши бойцы под Курском получили гуманитарную помощь. Машина, теплые вещи, медикаменты и оборудование — все это нужно нашим воинам для несения службы», — написал Дмитрий Жаромских в telegram-канале.

Бойцы записали видео, в котором благодарят администрацию Надымского района за полученное снаряжение. «Большое спасибо, победа будет за нами», — сообщили бойцы.

Помощь была передана и Тазовским районом. Военнослужащие получили дизельный генератор, посылки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Помощь из Надымского района ЯНАО дошла до военнослужащих, освобождающих Курскую область. Кроме посылок, в зону СВО был передан УАЗ, сообщает глава района Дмитрий Жаромских. «Наши бойцы под Курском получили гуманитарную помощь. Машина, теплые вещи, медикаменты и оборудование — все это нужно нашим воинам для несения службы», — написал Дмитрий Жаромских в telegram-канале. Бойцы записали видео, в котором благодарят администрацию Надымского района за полученное снаряжение. «Большое спасибо, победа будет за нами», — сообщили бойцы. Помощь была передана и Тазовским районом. Военнослужащие получили дизельный генератор, посылки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...