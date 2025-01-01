01 января 2025
31 декабря 2024

На Ямале в новогоднюю ночь родилось 11 младенцев. Фото

Глава ЯНАО Артюхов поздравил мам, родивших в Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Ямале 1 января родилось 11 младенцев (архивное фото)
На Ямале 1 января родилось 11 младенцев (архивное фото) Фото:

На Ямале 1 января родилось 11 младенцев. Рожениц поздравил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Из 11 новорожденных больше половины — третьи и четвертые в семьях. Год детства на Ямале прошел ударно!» — написал в соцсетях Дмитрий Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что первым новорожденным в 2025 году стал мальчик, которого назвали Виктор. Он родился в Новом Уренгое в новогоднюю ночь.

Дмитрий Артюхов поздравил молодых мам в Салехарде
Дмитрий Артюхов поздравил молодых мам в Салехарде
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Ямале 1 января родилось 11 младенцев. Рожениц поздравил губернатор округа Дмитрий Артюхов. «Из 11 новорожденных больше половины — третьи и четвертые в семьях. Год детства на Ямале прошел ударно!» — написал в соцсетях Дмитрий Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что первым новорожденным в 2025 году стал мальчик, которого назвали Виктор. Он родился в Новом Уренгое в новогоднюю ночь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...