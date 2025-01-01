На Ямале 1 января родилось 11 младенцев (архивное фото)
На Ямале 1 января родилось 11 младенцев. Рожениц поздравил губернатор округа Дмитрий Артюхов.
«Из 11 новорожденных больше половины — третьи и четвертые в семьях. Год детства на Ямале прошел ударно!» — написал в соцсетях Дмитрий Артюхов.
Ранее URA.RU сообщало, что первым новорожденным в 2025 году стал мальчик, которого назвали Виктор. Он родился в Новом Уренгое в новогоднюю ночь.
Дмитрий Артюхов поздравил молодых мам в Салехарде
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