02 января 2025

«Вот такие мужчины»: фельдшера скорой помощи в Североуральске бросили на растерзание пьяной толпе

Фельдшера скорой помощи в Североуральске бросили на растерзание пьяной толпе
© Служба новостей «URA.RU»
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За женщину никто не заступился Фото:

За женщину-фельдшера, которой разбила голову пьяная компания в Североуральске (Свердловская область), никто не заступился, а пациент, кому она оказывала помощь, сбежал. Новые подробности скандального инцидента URA.RU рассказали коллеги пострадавшей.

«Она приехала на вызов и вела пациента из подъезда в карету скорой. Возле подъезда как раз стояли эти четверо и ругались. Больной как только их увидел, зашел обратно в подъезд, а ее оставил одну. Видимо, он знал, что они дебоширы, они же там живут, вот и ушел. А она осталась одна. Худенькая молодая девушка, 50 килограммов не весит», — обрисовали ситуацию медики.

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Как пьяные били фельдшера, видели и жильцы злополучного дома из окон. Однако никто не вышел на улицу и не окрикнул их из окна. «Никто не вышел! Не стали связываться, все, видимо, знают, кто это такие. Но полицию вызвали, да вскоре и водитель скорой подъехал. Вот такие мужчины нынче. Спасаются сами, не думают, что это женщина, что у нее ребенок», — отметили медики.

Они добавили, что пациент позже сам приехал в больницу: «видимо, ему было неловко, что он сбежал». Обратилась за помощью и фельдшер — сейчас она с травмами лежит в стационаре. Главный ее обидчик задержан. Это 27-летний мужчина, ранее не раз судимый за угоны машин, кражи и нападения на людей. К слову, перед тем, как напасть на медика, пьяная компания ударила проходивших мимо стариков.

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За женщину-фельдшера, которой разбила голову пьяная компания в Североуральске (Свердловская область), никто не заступился, а пациент, кому она оказывала помощь, сбежал. Новые подробности скандального инцидента URA.RU рассказали коллеги пострадавшей. «Она приехала на вызов и вела пациента из подъезда в карету скорой. Возле подъезда как раз стояли эти четверо и ругались. Больной как только их увидел, зашел обратно в подъезд, а ее оставил одну. Видимо, он знал, что они дебоширы, они же там живут, вот и ушел. А она осталась одна. Худенькая молодая девушка, 50 килограммов не весит», — обрисовали ситуацию медики. Как пьяные били фельдшера, видели и жильцы злополучного дома из окон. Однако никто не вышел на улицу и не окрикнул их из окна. «Никто не вышел! Не стали связываться, все, видимо, знают, кто это такие. Но полицию вызвали, да вскоре и водитель скорой подъехал. Вот такие мужчины нынче. Спасаются сами, не думают, что это женщина, что у нее ребенок», — отметили медики. Они добавили, что пациент позже сам приехал в больницу: «видимо, ему было неловко, что он сбежал». Обратилась за помощью и фельдшер — сейчас она с травмами лежит в стационаре. Главный ее обидчик задержан. Это 27-летний мужчина, ранее не раз судимый за угоны машин, кражи и нападения на людей. К слову, перед тем, как напасть на медика, пьяная компания ударила проходивших мимо стариков.
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