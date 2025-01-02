02 января 2025

Медики раскрыли причину нападения на фельдшера скорой в Североуральске

Фельдшеру скорой помощи в Североуральске разбили голову из-за детской коляски
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Скорая помощь". Курган, фельдшер, медики, медицинский чемодан, карета скорой помощи
На медиков напали из-за машины скорой, которая якобы помешала пьяной компании Фото:

Пьяная компания напала на фельдшера скорой помощи в Североуральске из-за детской коляски, которой якобы карета неотложки преградила путь. Подробности резонансного происшествия URA.RU раскрыли коллеги пострадавшей.

«Это была компания из четырех человек, два мужчины и две женщины, с коляской. Пока фельдшер была у пациента, они стали приставать к водителю: дескать, он не там стоит, и им негде с коляской развернуться. Он решил объехать здание, и тут фельдшер выходит. Они сначала стали отбирать у нее чемодан, а потом и вовсе разбили его о голову», — объяснили медики.

Как уже сообщалось, фельдшер получила сотрясение головного мозга и ушиб локтя. Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, поручив возбудить уголовное дело.

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Пьяная компания напала на фельдшера скорой помощи в Североуральске из-за детской коляски, которой якобы карета неотложки преградила путь. Подробности резонансного происшествия URA.RU раскрыли коллеги пострадавшей. «Это была компания из четырех человек, два мужчины и две женщины, с коляской. Пока фельдшер была у пациента, они стали приставать к водителю: дескать, он не там стоит, и им негде с коляской развернуться. Он решил объехать здание, и тут фельдшер выходит. Они сначала стали отбирать у нее чемодан, а потом и вовсе разбили его о голову», — объяснили медики. Как уже сообщалось, фельдшер получила сотрясение головного мозга и ушиб локтя. Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, поручив возбудить уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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