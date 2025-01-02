Медики раскрыли причину нападения на фельдшера скорой в Североуральске

Фельдшеру скорой помощи в Североуральске разбили голову из-за детской коляски

03 января 2025 в 13:25 Размер текста - 17 +

На медиков напали из-за машины скорой, которая якобы помешала пьяной компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пьяная компания напала на фельдшера скорой помощи в Североуральске из-за детской коляски, которой якобы карета неотложки преградила путь. Подробности резонансного происшествия URA.RU раскрыли коллеги пострадавшей. «Это была компания из четырех человек, два мужчины и две женщины, с коляской. Пока фельдшер была у пациента, они стали приставать к водителю: дескать, он не там стоит, и им негде с коляской развернуться. Он решил объехать здание, и тут фельдшер выходит. Они сначала стали отбирать у нее чемодан, а потом и вовсе разбили его о голову», — объяснили медики. Как уже сообщалось, фельдшер получила сотрясение головного мозга и ушиб локтя. Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, поручив возбудить уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пьяная компания напала на фельдшера скорой помощи в Североуральске из-за детской коляски, которой якобы карета неотложки преградила путь. Подробности резонансного происшествия URA.RU раскрыли коллеги пострадавшей. «Это была компания из четырех человек, два мужчины и две женщины, с коляской. Пока фельдшер была у пациента, они стали приставать к водителю: дескать, он не там стоит, и им негде с коляской развернуться. Он решил объехать здание, и тут фельдшер выходит. Они сначала стали отбирать у нее чемодан, а потом и вовсе разбили его о голову», — объяснили медики. Как уже сообщалось, фельдшер получила сотрясение головного мозга и ушиб локтя. Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, поручив возбудить уголовное дело.