Медики раскрыли причину нападения на фельдшера скорой в Североуральске

Пьяная компания напала на фельдшера скорой помощи в Североуральске из-за детской коляски, которой якобы карета неотложки преградила путь. Подробности резонансного происшествия URA.RU раскрыли коллеги пострадавшей.
«Это была компания из четырех человек, два мужчины и две женщины, с коляской. Пока фельдшер была у пациента, они стали приставать к водителю: дескать, он не там стоит, и им негде с коляской развернуться. Он решил объехать здание, и тут фельдшер выходит. Они сначала стали отбирать у нее чемодан, а потом и вовсе разбили его о голову», — объяснили медики.
Как уже сообщалось, фельдшер получила сотрясение головного мозга и ушиб локтя. Инцидентом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, поручив возбудить уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!