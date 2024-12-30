El Pais: ВСУ вступают в 2025 год без сил

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Военная поддержка ВСУ может пострадать после прихода к власти в США Дональда Трампа
Военная поддержка ВСУ может пострадать после прихода к власти в США Дональда Трампа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В новый 2025 год украинская армия вступает без сил. Потери бойцов, превосходство России в вооружении, зависимость от военной помощи из США и скорый приход к американской власти избранного президента Дональда Трампа — все это значительно омрачает ход конфликта для Киева. Об этом сообщила газета El Pais. 

«Киев, который не в состоянии пополнить свои батальоны в течение после почти трех лет конфликта и полностью зависит от американского оружия, с неопределенностью смотрит на скорое прибытие Дональда Трампа в Белый дом. <...>Люди крайне устали, физически и психологически; они не кадровые солдаты, а мобилизованные гражданские лица», — говорится в материале. Отмечается, что разрешение нынешнего президента США Джо Байдена по ударам дальнобойными ракетами по российской территории мало в чем изменит ход конфликта. 

Британский военный аналитик Александр Меркурис предрек, что в скором времени украинские войска окажутся в критическом положении из-за нехватки вооружения и личного состава. Подобная обстановка может привести к обрушению всей линии обороны ВСУ, включая важные для них населенные пункты Курахово и Великая Новоселка, пишет 360.ru. 

Говоря о потерях в личном составе армии Украины, за сутки в боях в Курской области она потеряла 310 военных. Кроме того, ВС РФ были уничтожены шесть автомобилей, артиллерийское орудие, боевая машина пехоты и 10 боевых бронированных машин, передает RT. 

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В новый 2025 год украинская армия вступает без сил. Потери бойцов, превосходство России в вооружении, зависимость от военной помощи из США и скорый приход к американской власти избранного президента Дональда Трампа — все это значительно омрачает ход конфликта для Киева. Об этом сообщила газета El Pais.  «Киев, который не в состоянии пополнить свои батальоны в течение после почти трех лет конфликта и полностью зависит от американского оружия, с неопределенностью смотрит на скорое прибытие Дональда Трампа в Белый дом. <...>Люди крайне устали, физически и психологически; они не кадровые солдаты, а мобилизованные гражданские лица», — говорится в материале. Отмечается, что разрешение нынешнего президента США Джо Байдена по ударам дальнобойными ракетами по российской территории мало в чем изменит ход конфликта.  Британский военный аналитик Александр Меркурис предрек, что в скором времени украинские войска окажутся в критическом положении из-за нехватки вооружения и личного состава. Подобная обстановка может привести к обрушению всей линии обороны ВСУ, включая важные для них населенные пункты Курахово и Великая Новоселка, пишет 360.ru.  Говоря о потерях в личном составе армии Украины, за сутки в боях в Курской области она потеряла 310 военных. Кроме того, ВС РФ были уничтожены шесть автомобилей, артиллерийское орудие, боевая машина пехоты и 10 боевых бронированных машин, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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