Замначальника ЖКХ в районе ЯНАО оштрафована за проигнорированную просьбу жителя

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Красноселькупского района Татьяна Багаева оштрафована за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП», — говорится в сообщении пресс-службы. Сумма штрафа составила пять тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу. Штраф Багаева уже оплатила.
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