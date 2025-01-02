02 января 2025

Замначальника ЖКХ в районе ЯНАО оштрафована за проигнорированную просьбу жителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Штраф назначили на сумму пять тысяч рублей
Штраф назначили на сумму пять тысяч рублей Фото:

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Красноселькупского района Татьяна Багаева оштрафована за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП», — говорится в сообщении пресс-службы. Сумма штрафа составила пять тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу. Штраф Багаева уже оплатила.

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Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Красноселькупского района Татьяна Багаева оштрафована за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры ЯНАО. «Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП», — говорится в сообщении пресс-службы. Сумма штрафа составила пять тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу. Штраф Багаева уже оплатила.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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