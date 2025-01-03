На 411-ом километре трассы Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись автомобили «Мазда 6» и «Ниссан Теана». В результате ДТП погибли двое людей, еще пятеро получили ранения, сообщает УГИБДД МВД России по Тюменской области.
«Два человека погибли и пять ранены в ДТП на 411-ом километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. Здесь столкнулось „Мазда 6“ и „Ниссан Теана“. В „Мазде“ ехала семья из Нефтеюганска: 46-летняя пассажирка автомобиля погибла, ее муж, 50-ти лет, который был за рулем, и 15-летняя дочь травмированы. В автомобиле „Ниссан“ находились четыре человека: один пассажир погиб, еще двое ранены, личности этих людей устанавливаются. 39- летний водитель, житель Нижневартовска, получил травмы», — написано в telegram-канале ведомства.
Сейчас выясняется, кто из водителей допустил выезд на полосу встречного движения. Трасса полностью открыта для проезда.
Прокуратура Уватского района контролирует ход и результаты процессуальной проверки. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Ранее из-за этой аварии движение по участку трассы было полностью ограничено. Точное количество пострадавших известно не было.
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