Скончался ведущий инженер-конструктор «Курганмашзавода» Юрий Должиков

Прощание с Юрием Должиковым состоится 6 января
В Кургане скончался ветеран АО «СКБМ», ведущий инженер-конструктор Юрий Должиков. О его уходе из жизни сообщил telergam-канал «Курганмашзавод».
«На 74-м году ушел из жизни Юрий Владиславович Должиков, ветеран АО „СКБМ“, ведущий инженер-конструктор. Стаж работы в СКБМ — 46 лет. Прощание состоится 6 января в траурном зале „Реквием“ по пр. Машиностроителей, 38Е с 12:00 до 13:00», — сообщил «Курганмашзавод».
Юрий Должиков трудился на заводе 46 лет
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