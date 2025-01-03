03 января 2025

Скончался ведущий инженер-конструктор «Курганмашзавода» Юрий Должиков

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Прощание с Юрием Должиковым состоится 6 января
Прощание с Юрием Должиковым состоится 6 января Фото:

В Кургане скончался ветеран АО «СКБМ», ведущий инженер-конструктор Юрий Должиков. О его уходе из жизни сообщил telergam-канал «Курганмашзавод».

«На 74-м году ушел из жизни Юрий Владиславович Должиков, ветеран АО „СКБМ“, ведущий инженер-конструктор. Стаж работы в СКБМ — 46 лет. Прощание состоится 6 января в траурном зале „Реквием“ по пр. Машиностроителей, 38Е с 12:00 до 13:00», — сообщил «Курганмашзавод».

Юрий Должиков трудился на заводе 46 лет
Юрий Должиков трудился на заводе 46 лет
Фото:

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В Кургане скончался ветеран АО «СКБМ», ведущий инженер-конструктор Юрий Должиков. О его уходе из жизни сообщил telergam-канал «Курганмашзавод». «На 74-м году ушел из жизни Юрий Владиславович Должиков, ветеран АО „СКБМ“, ведущий инженер-конструктор. Стаж работы в СКБМ — 46 лет. Прощание состоится 6 января в траурном зале „Реквием“ по пр. Машиностроителей, 38Е с 12:00 до 13:00», — сообщил «Курганмашзавод».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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