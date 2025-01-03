Росавиация расследует, почему у самолета «Уральских авиалиний» отказал двигатель

Комиссия Уральского межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиации расследует инцидент с отказом двигателя самолета «Уральских авиалиний», из-за которого судно было вынуждено вернуться в Египет после вылета. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.
«Комиссия Уральского МТУ Росавиации расследуют авиационный инцидент, произошедший в 3 января с самолетом Airbus … „Уральских авиалиний“ в районе египетского аэропорта Шарм-эш-Шейх… Ключевая цель расследования — установление причин инцидента и принятие мер по их предотвращению в будущем», — написал Кореняко в своем telegram-канале.
Всего на борту находилось 243 человека — семь членов экипажа и 236 пассажиров, никто не пострадал. Сам самолет отстранен от полетов.
Во время набора высоты на судне, вылетавшем в Екатеринбург, сработала сигнализация о неисправности двигателя. Ради безопасности экипаж вернулся в аэропорт Египта, а пассажиров разместили в отелях. Самолет вылетел лишь 4 января.
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