03 января 2025

Самолет «Уральских авиалиний» вылетел из Египта после экстренной посадки

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Судно должно приземлиться в Екатеринбурге в 20:20
Судно должно приземлиться в Екатеринбурге в 20:20 Фото:

Пассажиры самолета «Уральских авиалиний», который вечером 3 января вернулся в аэропорт Шарм-эль-Шейха (Египет) из-за неисправности двигателя, вылетели в Екатеринбург на резервном борту. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Резервное воздушное судно с 236 пассажирами на борту отправлено в Екатеринбург из аэропорта Шарм-эль-Шейха в 11:37 местного времени. Прибытие в Кольцово ожидается в 20:20», — говорится в telegram-канале «Уральских авиалиний».

Во время набора высоты на судне с работала сигнализация о неисправности двигателя. Экипаж ради безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта, где 236 пассажиров разместили в отелях.

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Пассажиры самолета «Уральских авиалиний», который вечером 3 января вернулся в аэропорт Шарм-эль-Шейха (Египет) из-за неисправности двигателя, вылетели в Екатеринбург на резервном борту. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. «Резервное воздушное судно с 236 пассажирами на борту отправлено в Екатеринбург из аэропорта Шарм-эль-Шейха в 11:37 местного времени. Прибытие в Кольцово ожидается в 20:20», — говорится в telegram-канале «Уральских авиалиний». Во время набора высоты на судне с работала сигнализация о неисправности двигателя. Экипаж ради безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта, где 236 пассажиров разместили в отелях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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