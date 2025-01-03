Самолет «Уральских авиалиний» вылетел из Египта после экстренной посадки

Пассажиры самолета «Уральских авиалиний», который вечером 3 января вернулся в аэропорт Шарм-эль-Шейха (Египет) из-за неисправности двигателя, вылетели в Екатеринбург на резервном борту. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Резервное воздушное судно с 236 пассажирами на борту отправлено в Екатеринбург из аэропорта Шарм-эль-Шейха в 11:37 местного времени. Прибытие в Кольцово ожидается в 20:20», — говорится в telegram-канале «Уральских авиалиний».
Во время набора высоты на судне с работала сигнализация о неисправности двигателя. Экипаж ради безопасности полета принял решение вернуться в аэропорт Египта, где 236 пассажиров разместили в отелях.
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