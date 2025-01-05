Для полного освобождения Луганской Народной Республики (ЛНР) Вооруженным силам РФ) осталось взять под контроль четыре населенных пункта. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Нашим военнослужащим осталось освободить Новолюбовку, Новоегоровку, Петровское и Белогоровку», — сказал Марочко для ТАСС. Он отметил, что в Петровском достаточно сложный рельеф местности, но, исходя из динамики боевых действий, и этот населенный пункт будет освобожден в ближайшей перспективе.
При этом в Новолюбовке ВСУ уже испытывают натиск ВС РФ. Он дополнительно Марочко уточнил, что в окрестностях населенного пункта российские силы находятся на таких участках местности, которые позволяют постоянно наносить огневые поражения и контролировать территорию. Под Белогоровкой также наблюдается позитивная динамика: ВС РФ начали обход позиций украинских бойцов, что создает условия для дальнейшего продвижения.
Еще в декабре 2024 года Марочко заявил, что ВС РФ осталось освободить пять населенных пунктов для полного контроля над ЛНР. Позже, днем 4 января, российские военные освободили населенный пункт Надия в регионе.
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