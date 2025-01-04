04 января 2025

Обвиняемых в подготовке теракта подростков доставили в суд Екатеринбурга, один из них смеялся. Видео

В Екатеринбурге арестовывают парней, у которых ФСБ нашла взрывчатку
© Служба новостей «URA.RU»
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Материалы дела поступили в Ленинский райсуд
Материалы дела поступили в Ленинский райсуд Фото:
новость из сюжета
Сотрудники ФСБ поймали подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге

В Ленинском суде Екатеринбурга избирают меру пресечения подросткам, обвиняемым в подготовке теракта. Одного уже привели в зал, увидев корреспондента URA.RU, он посмеялся. Двое других подростков ожидают в спецпомещении, передает корреспондент агентства.

Несовершеннолетних задержали вечером 3 января на Эльмаше. Их обвиняют не только в подготовке к массовому убийству людей, но и в изготовлении взрывчатых веществ. Один или двое участников преступной группы также имеют непосредственное отношение к поджогу полицейского автомобиля на улице Чапаева в ночь на 22 декабря.

Парень посмеялся, увидев журналистов
Парень посмеялся, увидев журналистов
Фото:
Он также поджег полицейскую машину в конце декабря
Он также поджег полицейскую машину в конце декабря
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В Ленинском суде Екатеринбурга избирают меру пресечения подросткам, обвиняемым в подготовке теракта. Одного уже привели в зал, увидев корреспондента URA.RU, он посмеялся. Двое других подростков ожидают в спецпомещении, передает корреспондент агентства. Несовершеннолетних задержали вечером 3 января на Эльмаше. Их обвиняют не только в подготовке к массовому убийству людей, но и в изготовлении взрывчатых веществ. Один или двое участников преступной группы также имеют непосредственное отношение к поджогу полицейского автомобиля на улице Чапаева в ночь на 22 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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