В Ленинском суде Екатеринбурга избирают меру пресечения подросткам, обвиняемым в подготовке теракта. Одного уже привели в зал, увидев корреспондента URA.RU, он посмеялся. Двое других подростков ожидают в спецпомещении, передает корреспондент агентства.
Несовершеннолетних задержали вечером 3 января на Эльмаше. Их обвиняют не только в подготовке к массовому убийству людей, но и в изготовлении взрывчатых веществ. Один или двое участников преступной группы также имеют непосредственное отношение к поджогу полицейского автомобиля на улице Чапаева в ночь на 22 декабря.
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