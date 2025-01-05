Китай вытеснил Бельгию из крупнейших поставщиков пива в РФ

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Китай за 2024 год поставил в Россию более 105,3 тысячи тонн пива
Китай за 2024 год поставил в Россию более 105,3 тысячи тонн пива Фото:

Китай по итогам прошедшего года поставил в Россию в 1,6 раза больше пива — 29,8 тысячи тонн (поставки за январь-октябрь 2024 года), говорится в данных национальных статслужб. Так, КНР поднялась с шестого на третье место в рейтинге крупнейших экспортеров пива в РФ, вытеснив Бельгию.

«Китай по итогам января-октября прошлого года вытеснил Бельгию с третьей строчки крупнейших поставщиков пива в Россию, поднявшись на эту позицию сразу с шестого места», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб. КНР поставила в период с января по октябрь 2024 года 29,8 тысячи тонн алкогольного напитка.

По итогам 2024 года, крупнейшим торговым партнером по данному направлению является Германия: за 10 месяцев в Россию было поставлено около 105,3 тысячи тонн пива. Это на 24% меньше по сравнению с 2023 годом.

На втором месте расположилась Чехия. В 2024 году она нарастила поставки пива в РФ на 27% до 33,1 тысячи тонн. Третье место занял Китай. Четвертой идет Литва с поставками в 24,3 тысячи тонн. Следом за ней — Бельгия, за январь-октябрь 2024 года она продала России только 18,4 тысячи тонн.

Ранее Госдума предложила включить пиво в перечень продукции, запрещенной к ввозу из недружественных стран. Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко заявил, что в таком случае РФ окажет поддержку отечественным производителям напитка.

В Ассоциации производителей пива, солода и напитков забили тревогу, заявив, что местные производители могут столкнуться с рядом сложностей в попытках покрыть текущий спрос и тогда россияне рискуют остаться без пива. Еще одной проблемой для предпринимателей назвали быстрое повышение акцизов на этот алкогольный напиток.

Сейчас в России работают более двух тысяч пивоварен, однако в стране выращивается только 5% хмеля. Остальное завозится из Чехии, Германии и США, но и эти поставки могут быть легко прекращены.

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Китай по итогам прошедшего года поставил в Россию в 1,6 раза больше пива — 29,8 тысячи тонн (поставки за январь-октябрь 2024 года), говорится в данных национальных статслужб. Так, КНР поднялась с шестого на третье место в рейтинге крупнейших экспортеров пива в РФ, вытеснив Бельгию. «Китай по итогам января-октября прошлого года вытеснил Бельгию с третьей строчки крупнейших поставщиков пива в Россию, поднявшись на эту позицию сразу с шестого места», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб. КНР поставила в период с января по октябрь 2024 года 29,8 тысячи тонн алкогольного напитка. По итогам 2024 года, крупнейшим торговым партнером по данному направлению является Германия: за 10 месяцев в Россию было поставлено около 105,3 тысячи тонн пива. Это на 24% меньше по сравнению с 2023 годом. На втором месте расположилась Чехия. В 2024 году она нарастила поставки пива в РФ на 27% до 33,1 тысячи тонн. Третье место занял Китай. Четвертой идет Литва с поставками в 24,3 тысячи тонн. Следом за ней — Бельгия, за январь-октябрь 2024 года она продала России только 18,4 тысячи тонн. Ранее Госдума предложила включить пиво в перечень продукции, запрещенной к ввозу из недружественных стран. Глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко заявил, что в таком случае РФ окажет поддержку отечественным производителям напитка. В Ассоциации производителей пива, солода и напитков забили тревогу, заявив, что местные производители могут столкнуться с рядом сложностей в попытках покрыть текущий спрос и тогда россияне рискуют остаться без пива. Еще одной проблемой для предпринимателей назвали быстрое повышение акцизов на этот алкогольный напиток. Сейчас в России работают более двух тысяч пивоварен, однако в стране выращивается только 5% хмеля. Остальное завозится из Чехии, Германии и США, но и эти поставки могут быть легко прекращены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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