«Военндело»: ВС РФ водрузили флаг на западной окраине Курахово

Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военные подняли флаг на самой западной части города, сообщили военкоры.
«Флаг России поднят на самой западной части города», — сообщил telegram-канал «Военндело». По информации телеведущего Владимира Соловьева, поднимали флаг над освобожденным городом штурмовики 5-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады и отряд спецназа «Грачи».
Город Курахово в ДНР, по информации военкора Юрий Котенка, был освобожден 1 января. В городе начались зачистки оставшихся бойцов противника. Большая часть ВСУ была сконцентрирована на Кураховской ТЭС.
Как отмечала газета The New York Times, полное освобождение Курахово откроет ВС РФ путь к «промышленному сердцу» Украины, в Днепровский регион. ВСУ уже в спешке оттягивают часть войск к основной линии обороны на границе Днепропетровской области.
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