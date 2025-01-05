«Военндело»: ВС РФ водрузили флаг на западной окраине Курахово

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Российские военные подняли флаг над Курахово
Российские военные подняли флаг над Курахово Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военные подняли флаг на самой западной части города, сообщили военкоры. 

 «Флаг России поднят на самой западной части города», — сообщил telegram-канал «Военндело». По информации телеведущего Владимира Соловьева, поднимали флаг над освобожденным городом штурмовики 5-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады и отряд спецназа «Грачи».

Город Курахово в ДНР, по информации военкора Юрий Котенка, был освобожден 1 января. В городе начались зачистки оставшихся бойцов противника. Большая часть ВСУ была сконцентрирована на Кураховской ТЭС.

Как отмечала газета The New York Times, полное освобождение Курахово откроет ВС РФ путь к «промышленному сердцу» Украины, в Днепровский регион. ВСУ уже в спешке оттягивают часть войск к основной линии обороны на границе Днепропетровской области.

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Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские военные подняли флаг на самой западной части города, сообщили военкоры.   «Флаг России поднят на самой западной части города», — сообщил telegram-канал «Военндело». По информации телеведущего Владимира Соловьева, поднимали флаг над освобожденным городом штурмовики 5-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады и отряд спецназа «Грачи». Город Курахово в ДНР, по информации военкора Юрий Котенка, был освобожден 1 января. В городе начались зачистки оставшихся бойцов противника. Большая часть ВСУ была сконцентрирована на Кураховской ТЭС. Как отмечала газета The New York Times, полное освобождение Курахово откроет ВС РФ путь к «промышленному сердцу» Украины, в Днепровский регион. ВСУ уже в спешке оттягивают часть войск к основной линии обороны на границе Днепропетровской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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