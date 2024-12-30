Мигрантов-нелегалов не будут выдворять из России при одном условии

Путин: мигранты, заключившие контракт с Минобороны, не будут депортированы
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Мигранты, незаконно проживающие в России, могут остаться в стране, если заключат контракт с Минобороны РФ
Мигранты, незаконно проживающие в России, могут остаться в стране, если заключат контракт с Минобороны РФ Фото:

Российский президент Владимир Путин опубликовал очередной указ, на этот раз направленный на мигрантов. Из документа следует, что иностранцев, нелегально находящихся в стране, не будут выдворять из России, если те заключили контракт с Минобороны РФ.

«В отношении иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях: а) прекращают действие и не подлежат исполнению ранее принятые решения о депортации, реадмиссии, неразрешении въезда в Российскую Федерацию, нежелательности пребывания», — следует из указа. Он размещен на сайте правовой информации. При этом данные положения не будут действовать в случае, если иностранец угрожает национальной безопасности.

На днях Владимир Путин подписал 84 новых законопроектов, влияющих на жизнь россиян. Часть из них касалась миграционной политики страны. Например, теперь обновлены сроки пребывания мигрантов в стране, если их заподозрили в незаконном пребывании. Также обновлены правила депортации, передает телеканал «Царьград». Мигранты, которые находятся на территории России нелегально, обязаны покинуть страну в срок до 30 апреля, следует из указа президента, передает 360.RU.

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Российский президент Владимир Путин опубликовал очередной указ, на этот раз направленный на мигрантов. Из документа следует, что иностранцев, нелегально находящихся в стране, не будут выдворять из России, если те заключили контракт с Минобороны РФ. «В отношении иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации или воинских формированиях: а) прекращают действие и не подлежат исполнению ранее принятые решения о депортации, реадмиссии, неразрешении въезда в Российскую Федерацию, нежелательности пребывания», — следует из указа. Он размещен на сайте правовой информации. При этом данные положения не будут действовать в случае, если иностранец угрожает национальной безопасности. На днях Владимир Путин подписал 84 новых законопроектов, влияющих на жизнь россиян. Часть из них касалась миграционной политики страны. Например, теперь обновлены сроки пребывания мигрантов в стране, если их заподозрили в незаконном пребывании. Также обновлены правила депортации, передает телеканал «Царьград». Мигранты, которые находятся на территории России нелегально, обязаны покинуть страну в срок до 30 апреля, следует из указа президента, передает 360.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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