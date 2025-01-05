ВСУ прекратили сопротивление в Курахово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили организованное сопротивление в Курахово, в западной части ДНР. Об этом сообщает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«В Курахово уже отсутствует организованное сопротивление. Есть одиночные группы украинских боевиков. Идет зачистка западных окраин города», — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.
Уже с начала 2025 года российские военные провели несколько операций по зачистке украинских сил, недалеко от Курахово, передает RT. В частности, 2 января сообщалось о ликвидации украинской группировки в районе от Успеновки до села Янтарное. Уже через несколько дней ВС РФ полностью освободили Курахово. Этот город находится в 46 километрах от Донецка, а также в 30 километрах от Красноармейска, где проходят интенсивные бои в настоящий момент.
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