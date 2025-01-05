ВСУ ударили по уникальному тренажерному центру Запорожской АЭС

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Запорожская АЭС подверглась налету БПЛА
Запорожская АЭС подверглась налету БПЛА Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ с помощью беспилотника безуспешно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе электростанции.

«Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса „Г“ учебно-тренировочного центра», — написали в официальном telegram-канале Запорожской АЭС. В здании находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

Отмечается, что атака обошлась без повреждений и пострадавших. По данным пресс-службы ЗАЭС, подобные украинские атаки являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС. Ранее они были установлены Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на Совете Безопасности ООН.

5 января стало известно, что украинский дрон также совершил атаку на Нововоронежскую АЭС. Однако он был уничтожен средствами ПВО еще на подлете. Пострадавших и разрушений нет.

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ВСУ с помощью беспилотника безуспешно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе электростанции. «Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса „Г“ учебно-тренировочного центра», — написали в официальном telegram-канале Запорожской АЭС. В здании находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Отмечается, что атака обошлась без повреждений и пострадавших. По данным пресс-службы ЗАЭС, подобные украинские атаки являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС. Ранее они были установлены Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на Совете Безопасности ООН. 5 января стало известно, что украинский дрон также совершил атаку на Нововоронежскую АЭС. Однако он был уничтожен средствами ПВО еще на подлете. Пострадавших и разрушений нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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