ВСУ ударили по уникальному тренажерному центру Запорожской АЭС

ВСУ с помощью беспилотника безуспешно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе электростанции.
«Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса „Г“ учебно-тренировочного центра», — написали в официальном telegram-канале Запорожской АЭС. В здании находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
Отмечается, что атака обошлась без повреждений и пострадавших. По данным пресс-службы ЗАЭС, подобные украинские атаки являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС. Ранее они были установлены Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) на Совете Безопасности ООН.
5 января стало известно, что украинский дрон также совершил атаку на Нововоронежскую АЭС. Однако он был уничтожен средствами ПВО еще на подлете. Пострадавших и разрушений нет.
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