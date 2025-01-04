В ЯНАО придет штормовой ветер

В ЯНАО 5 января начнет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по ЯНАО.
«Прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 метров в секунду. В Ямальском, Тазовском районах и по северу Пуровского, Надымского, Красноселькупского районов порывы ветра 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
Вместе с усилением ветра синоптики прогнозируют и метели. Также ожидаются небольшие, а местами и умеренные снегопады. В ночь на 6 января температура воздуха снизится до -21, -26 градусов, днем — до -5, -10, а местами до 0 градусов.
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