04 января 2025
03 января 2025

В ЯНАО придет штормовой ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО порывы ветра достигнут до 20 метров в секунду
В ЯНАО порывы ветра достигнут до 20 метров в секунду Фото:

В ЯНАО 5 января начнет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по ЯНАО.

«Прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 метров в секунду. В Ямальском, Тазовском районах и по северу Пуровского, Надымского, Красноселькупского районов порывы ветра 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.

Вместе с усилением ветра синоптики прогнозируют и метели. Также ожидаются небольшие, а местами и умеренные снегопады. В ночь на 6 января температура воздуха снизится до -21, -26 градусов, днем — до -5, -10, а местами до 0 градусов.

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В ЯНАО 5 января начнет бушевать штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России по ЯНАО. «Прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 метров в секунду. В Ямальском, Тазовском районах и по северу Пуровского, Надымского, Красноселькупского районов порывы ветра 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов. Вместе с усилением ветра синоптики прогнозируют и метели. Также ожидаются небольшие, а местами и умеренные снегопады. В ночь на 6 января температура воздуха снизится до -21, -26 градусов, днем — до -5, -10, а местами до 0 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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