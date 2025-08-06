Самые запасливые в «матрешке»: сбережения тюменцев выросли на 22% за год

Суммы сбережений, которые тюменцы хранят на вкладах, за год выросли на 22% и достигли 485 миллиардов рублей. Жители региона показали наибольший прирост, по сравнению с северными соседями — ХМАО и ЯНАО. Об этом URA.RU сообщили в областном отделении Центробанка РФ.
"Жители Тюменской области держат на счетах 485 миллиардов рублей. За год прирост составил 22%", — рассказали в тюменском филиале ЦБ РФ.
По словам экспертов, увеличение сумм сбережений связано с высокими ставками по вкладам и тем, что тюменцы стали больше зарабатывать. При этом в соседних регионах — ХМАО и ЯНАО, рост объемов вкладов не такой стремительный: 14% и 12% соответственно. Югорчане за год скопили 780 миллиардов, а ямальцы — 249 млрд рублей.
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