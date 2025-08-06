Зеленский одобрил новые спецоперации в России

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Зеленский провел встречу с Малюком* и согласовал новые боевые операции против России
Зеленский провел встречу с Малюком* и согласовал новые боевые операции против России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским представил доклад, в котором основное внимание уделил боевым аспектам деятельности ведомства — в документе говорится о прошлых и текущих спецоперациях против ВС РФ, а также о действиях подразделений СБУ с применением дальнобойных средств. Зеленский, в свою очередь, отметил, что подробности проводимых Киевом операций не разглашаются.

«Заслуживают отдельного внимания за первое полугодие результаты СБУ в уничтожении российских систем ПВО. <...> Согласовал некоторые операции», — говорится в telegram-канале президента Украины. 

Однако российские военные, несмотря на новые боевые планы Киева, продолжают делать успехи на фронте. Так, 5 августа стало известно, что бойцы группировки войск «Восток» в ходе наступления взяли под контроль населенный пункт Январское в Днепропетровской области. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ предприняли попытки сопротивления, но были вынуждены отступить под напором российских подразделений. Существенную роль в операции сыграло использование высокоточного артиллерийского вооружения, а также применение разведывательных беспилотников. 

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко отметил, что ВС РФ на харьковском направлении начали городские бои в Купянске. По его словам, российским силам удалось закрепиться на северных окраинах города. 

*Глава СБУ Василий Малюк внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским представил доклад, в котором основное внимание уделил боевым аспектам деятельности ведомства — в документе говорится о прошлых и текущих спецоперациях против ВС РФ, а также о действиях подразделений СБУ с применением дальнобойных средств. Зеленский, в свою очередь, отметил, что подробности проводимых Киевом операций не разглашаются. «Заслуживают отдельного внимания за первое полугодие результаты СБУ в уничтожении российских систем ПВО. <...> Согласовал некоторые операции», — говорится в telegram-канале президента Украины.  Однако российские военные, несмотря на новые боевые планы Киева, продолжают делать успехи на фронте. Так, 5 августа стало известно, что бойцы группировки войск «Восток» в ходе наступления взяли под контроль населенный пункт Январское в Днепропетровской области. В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ предприняли попытки сопротивления, но были вынуждены отступить под напором российских подразделений. Существенную роль в операции сыграло использование высокоточного артиллерийского вооружения, а также применение разведывательных беспилотников.  Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко отметил, что ВС РФ на харьковском направлении начали городские бои в Купянске. По его словам, российским силам удалось закрепиться на северных окраинах города.  *Глава СБУ Василий Малюк внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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