В ЯНАО начался ремонт плит на автодороге к крупному газовому месторождению

Всего на участке заменят 145 плит
В Пуровском районе (ЯНАО) начался плановый ремонт автодороги, ведущей к поселку Харампур и Тарасовскому месторождению. На участке протяженностью 55 км специалисты уже подняли и выровняли большую часть просевших плит, говорится в сообщении официального Telegram-канала районной администрации.
"Автодорогу в Харампур и на Тарасовское месторождение планово ремонтируют. На участке протяженностью 55 км специалисты дорожно-строительного управления уже подняли и выровняли большую часть просевших плит", — говорится в сообщении канала. Всего обновят 145 плит.
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