05 августа 2025

В ЯНАО начался ремонт плит на автодороге к крупному газовому месторождению

На Ямале приступили замене плит автодороги, ведущей к Тарасовскому НГКМ
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего на участке заменят 145 плит
Всего на участке заменят 145 плит Фото:

В Пуровском районе (ЯНАО) начался плановый ремонт автодороги, ведущей к поселку Харампур и Тарасовскому месторождению. На участке протяженностью 55 км специалисты уже подняли и выровняли большую часть просевших плит, говорится в сообщении официального Telegram-канала районной администрации.

"Автодорогу в Харампур и на Тарасовское месторождение планово ремонтируют. На участке протяженностью 55 км специалисты дорожно-строительного управления уже подняли и выровняли большую часть просевших плит", — говорится в сообщении канала. Всего обновят 145 плит.

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В Пуровском районе (ЯНАО) начался плановый ремонт автодороги, ведущей к поселку Харампур и Тарасовскому месторождению. На участке протяженностью 55 км специалисты уже подняли и выровняли большую часть просевших плит, говорится в сообщении официального Telegram-канала районной администрации. "Автодорогу в Харампур и на Тарасовское месторождение планово ремонтируют. На участке протяженностью 55 км специалисты дорожно-строительного управления уже подняли и выровняли большую часть просевших плит", — говорится в сообщении канала. Всего обновят 145 плит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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