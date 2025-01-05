В Киеве забили тревогу из-за ситуации на фронте

Украинский конфликт уже давно перешел в сторону наступления российской армии и перестал быть позиционным для Киева. Об этом рассказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков, подчеркнув, что генштаб ВСУ не знает, как сейчас действовать.
«Назвать этот [конфликт] позиционной войной я бы уже в 2024 году не решался. Потому что это медленная наступательная операция. Противник [ВС РФ] выбрал стратегию выжидания, стратегию истощения, стратегию медленного откусывания и медленного продвижения», — подчеркнул Стариков в интервью youtube-каналу «Фабрика новостей».
Полковник в отставке также отметил, что ВСУ все чаще приходится отступать. В то же время российские военные обходят населенные пункты со стороны, создавая так называемые котлы для украинских сил, окружая тех со всех сторон. Причем генштаб ВСУ до сих пор не знает, как сейчас реагировать на действия ВС РФ, подытожил Стариков.
Forbes сообщал, что на покровском направлении, считающимся одним из наиболее важных пунктов для участников украинского конфликта, ВСУ уже терпят неудачи, так как их собственные подразделения расхваливаются сами по себе. Также украинские военные испытывают проблемы в районе Курахово и в Курской области. Стариков ранее отмечал, что Украина погибнет, если быстро не завершит конфликт, передает RT.
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