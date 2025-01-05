В Соцфонде рассказали, кто может рассчитывать на выплату свыше 1 млн рублей при рождении ребенка

В 2025 году родившие двух и более детей смогут получить до 1 100 750 рублей за 194 дня декретного отпуска. Точная сумма зависит от заработной платы женщины.
«За 194 дня минимальная выплата составит 143 123 рублей, максимальная — 1 100 750 рублей», — говорится в telegram-канале Соцфонда. При этом за 156 дней отпуска женщина сможет получить от 115 089 до 885 139 рублей, за 140 дней — от 103 285 до 794 355 рублей. Конечная сумма будет рассчитываться от среднего заработка за два года до начала декретного отпуска.
В прошлом году максимальная сумма пособия по нахождению в декретном отпуске за 140 дней составила 565 562 рубля. Отмечается, что размер выплаты может быть увеличен в случае рождения нескольких детей или осложнений при родах.
Помимо этого, в России с 1 января этого года выросли детские пособия на 14,8%. В том числе увеличился максимальный размер декретных выплат — до 794 тысяч рублей за 140 дней.
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