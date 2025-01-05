05 января 2025

Зеленский выразил свое отношение к русскому народу

Зеленский: искренне презираю русский народ
© Служба новостей «URA.RU»
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Киевский лидер заявил, что хорошо знает русский язык
Киевский лидер заявил, что хорошо знает русский язык Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что искренне презирает русский народ. Об этом он рассказал американскому журналисту Лексу Фридману в рамках интервью.

«Эти люди глухие и начали СВО [прим. — URA.RU] якобы по защите русского языка, я искренне их презираю», — сказал Зеленский. Он также добавил, что прекрасно владеет русским языком.

Ранее в этом же интервью киевский лидер обматерил Запад за то, что страны поздно отреагировали на старт спецоперации. Кроме того, Зеленский предложил потратить замороженные российские активы на закупку вооружения для ВСУ.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что искренне презирает русский народ. Об этом он рассказал американскому журналисту Лексу Фридману в рамках интервью. «Эти люди глухие и начали СВО [прим. — URA.RU] якобы по защите русского языка, я искренне их презираю», — сказал Зеленский. Он также добавил, что прекрасно владеет русским языком. Ранее в этом же интервью киевский лидер обматерил Запад за то, что страны поздно отреагировали на старт спецоперации. Кроме того, Зеленский предложил потратить замороженные российские активы на закупку вооружения для ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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