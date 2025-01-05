Зеленский выразил свое отношение к русскому народу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что искренне презирает русский народ. Об этом он рассказал американскому журналисту Лексу Фридману в рамках интервью.
«Эти люди глухие и начали СВО [прим. — URA.RU] якобы по защите русского языка, я искренне их презираю», — сказал Зеленский. Он также добавил, что прекрасно владеет русским языком.
Ранее в этом же интервью киевский лидер обматерил Запад за то, что страны поздно отреагировали на старт спецоперации. Кроме того, Зеленский предложил потратить замороженные российские активы на закупку вооружения для ВСУ.
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