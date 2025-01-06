ВС РФ полностью освободили Курахово: карта СВО 6 января

Российская армия полностью освободила Курахово в ДНР. Также бойцы ВС РФ уничтожили всю украинскую технику и отразили наступление ВСУ в первый день их контратаки в Курской области. Российские территории атакованы ракетой и дронами Украины. Ход спецоперации и ситуация на фронте — в материале URA.RU.
ДНР
ВС РФ полностью освободили Курахово, сообщили в Минобороны России. По их данным, ВСУ потеряли 80% личного состава, оборонявшего город, то есть более 12 тысяч бойцов и трех тысяч единиц техники и вооружения.
Расчет пушки «Гиацинт-С » группировки «Восток» ударил по опорному пункту управления дронами ВСУ. Корректировкой огня артиллеристов занимались операторы российских БПЛА, в том числе, «Орлан-30». Об этом пишет «Пятый канал».
Курское направление
ВС РФ отразили наступление ВСУ в первый день украинской контратаки, взяв пленных и уничтожив всю военную технику, которая успела зайти на суджанское направление. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Вчера волей всевышнего хорошо получилось уничтожить всю технику, которая в нашем направлении зашла... техника сожжена. Кто успел сдаться — сдался», — сообщил Алаудинов.
В регионе еще остались заблокированные группы ВСУ, отметил командир спецназа. По его словам, российская армия ждала рассвета, чтобы зачистить остатки этих группировок.
Экипаж Су-34 ударил по опорному пункту украинских военных. Расчет БПЛА российских морпехов обнаружил ротацию украинских военных с одного из опорных пунктов, танки сорвали эту ротацию, пишет ТАСС.
Беспилотники атакуют российские территории
Российские системы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ за ночь на 6 января. Семь дронов ВСУ были уничтожены над Курской областью, по два — над Брянской и Белгородской и один — над Крымом. Также над территорией Курской области перехвачена украинская ракета, пишет ТАСС. Из-за атаки на Белгородскую область, пострадали два мирных жителя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.