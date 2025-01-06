ВС РФ полностью освободили Курахово: карта СВО 6 января

Алаудинов подвел итоги первого дня контратаки ВСУ в Курской области
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ВС РФ полностью освободили Курахово и отбили наступление ВСУ в Курской области
ВС РФ полностью освободили Курахово и отбили наступление ВСУ в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия полностью освободила Курахово в ДНР. Также бойцы ВС РФ уничтожили всю украинскую технику и отразили наступление ВСУ в первый день их контратаки в Курской области. Российские территории атакованы ракетой и дронами Украины. Ход спецоперации и ситуация на фронте — в материале URA.RU.

Легенда
Легенда
Фото:

ДНР

ВС РФ полностью освободили Курахово, сообщили в Минобороны России. По их данным, ВСУ потеряли 80% личного состава, оборонявшего город, то есть более 12 тысяч бойцов и трех тысяч единиц техники и вооружения.

Расчет пушки «Гиацинт-С » группировки «Восток» ударил по опорному пункту управления дронами ВСУ. Корректировкой огня артиллеристов занимались операторы российских БПЛА, в том числе, «Орлан-30». Об этом пишет «Пятый канал».

Курское направление

ВС РФ отразили наступление ВСУ в первый день украинской контратаки, взяв пленных и уничтожив всю военную технику, которая успела зайти на суджанское направление. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Вчера волей всевышнего хорошо получилось уничтожить всю технику, которая в нашем направлении зашла... техника сожжена. Кто успел сдаться — сдался», — сообщил Алаудинов.

В регионе еще остались заблокированные группы ВСУ, отметил командир спецназа. По его словам, российская армия ждала рассвета, чтобы зачистить остатки этих группировок.

Экипаж Су-34 ударил по опорному пункту украинских военных. Расчет БПЛА российских морпехов обнаружил ротацию украинских военных с одного из опорных пунктов, танки сорвали эту ротацию, пишет ТАСС.

Беспилотники атакуют российские территории

Российские системы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ за ночь на 6 января. Семь дронов ВСУ были уничтожены над Курской областью, по два — над Брянской и Белгородской и один — над Крымом. Также над территорией Курской области перехвачена украинская ракета, пишет ТАСС. Из-за атаки на Белгородскую область, пострадали два мирных жителя. 

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Российская армия полностью освободила Курахово в ДНР. Также бойцы ВС РФ уничтожили всю украинскую технику и отразили наступление ВСУ в первый день их контратаки в Курской области. Российские территории атакованы ракетой и дронами Украины. Ход спецоперации и ситуация на фронте — в материале URA.RU. ДНР ВС РФ полностью освободили Курахово, сообщили в Минобороны России. По их данным, ВСУ потеряли 80% личного состава, оборонявшего город, то есть более 12 тысяч бойцов и трех тысяч единиц техники и вооружения. Расчет пушки «Гиацинт-С » группировки «Восток» ударил по опорному пункту управления дронами ВСУ. Корректировкой огня артиллеристов занимались операторы российских БПЛА, в том числе, «Орлан-30». Об этом пишет «Пятый канал». Курское направление ВС РФ отразили наступление ВСУ в первый день украинской контратаки, взяв пленных и уничтожив всю военную технику, которая успела зайти на суджанское направление. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. В регионе еще остались заблокированные группы ВСУ, отметил командир спецназа. По его словам, российская армия ждала рассвета, чтобы зачистить остатки этих группировок. Экипаж Су-34 ударил по опорному пункту украинских военных. Расчет БПЛА российских морпехов обнаружил ротацию украинских военных с одного из опорных пунктов, танки сорвали эту ротацию, пишет ТАСС. Беспилотники атакуют российские территории Российские системы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ за ночь на 6 января. Семь дронов ВСУ были уничтожены над Курской областью, по два — над Брянской и Белгородской и один — над Крымом. Также над территорией Курской области перехвачена украинская ракета, пишет ТАСС. Из-за атаки на Белгородскую область, пострадали два мирных жителя. 
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