Алиев возложил на представителей РФ вину за крушение самолета AZAL в Казахстане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в крушении самолета AZAL, которое произошло недалеко о казахстанского Актау, виновны представители России. Он требует наказать всех, кто виновен в трагедии. В настоящий момент идет процесс расшифровки черных ящиков, сообщил Алиев на встрече с членами семей погибших.
«Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации», — заявил Алиев, призвав наказать виновных. Его слова передает «Интерфакс».
Он отметил, что операция «Ковер» была введена после того, как лайнер сбили с земли. По его словам, у Азербайджана вызывает возмущение и сожаление то, что госорганы РФ якобы попытались замять трагедию. Алиев заявил, что если бы были своевременно приняты меры к закрытию воздушного пространства над Грозным и была бы налажена координация между российскими военными и гражданскими службами, то крушения самолета можно было избежать. На данный момент идет расшифровка черных ящиков, после которой станет известна точная версия крушения самолета.
Ранее азербайджанский президент сообщал, что воздушное судно было сбито средствами радиоэлектронной борьбы с земли над территорией России. В связи с этим он отверг версию о том, что самолет столкнулся со стаей птиц.
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